A kezdeti tapogatózó játékot követően lendületet vett a házigazda, s 3–3-as állásról a 13. percre 9–3-ra módosított az eredményt. A vendégek nem tudták fékezni a szegedi rohamokat, Lazar Kukicsék a 26. percben már a tízgólos különbségért (15–6) támadhattak. Ami azonban a szerb irányítónak nem sikerült, a félidő utolsó percében Szilágyi Benjaminnak igen, így a Pick kétszámjegyű előnnyel vonulhatott a pihenőre.

A fordulás után feljavultak a vendégek, sikeresen tartották a különbséget, sőt, a hajrában még faragni is sikerült a hátrányból. A sérülés miatt Kovács Gergőt, Dobi Sándor, Jóga Norbertet és Schäffer Zsoltot is nélkülöző gyöngyösiek emelt fővel távozhattak a Pick Arénából.

Bíró Balázs, Gáspár Zsombor András személyében újoncot is avatott. A 2006-os születésű kézilabdázó góllal debültált a felnőttek között.

MICHAEL APELGREN: – Az első félidővel elégedett vagyok, nagyon koncentráltan kézilabdáztunk. A szünet után vesztettünk a figyelemből, de a Gyöngyös is jobban játszott ebben a periódusban. Összességében elégedett vagyok a mérkőzéssel, remélem hasonlóan eredményesen alakul majd a jövőnk is.

BÍRÓ BALÁZS: – A különbség ránk nézve hízelgő, ami a második félidei teljesítményünknek köszönhető. Az első harminc percben ránk nem jellemző módon igyekeztünk lassítani a játékot, hiszen sérültjeink vannak, kevesebben vagyunk és úgymond nem szerettünk volna beleszaladni a késbe. Ennek ellenére a hazai csapat kialakított egy magabiztos előnyt és ezután már különösebb rizikó nélkül gyakorolhatta a játékait, mint ahogy mi is. A győzelmük és annak mértéke nem volt kérdéses.

KÖVETKEZIK: HE-DO B Braun Gyöngyös–Csurgói KK, szeptember 14., szombat, 18.00.