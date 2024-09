TATÁR ROLAND: – A korai kiállítás miatt több mint 75 percet emberhátrányban játszottunk, amit helyenként el tudtunk tüntetni. A hétre kitűzött célunkat teljesítettük, a Magyar Kupában továbbjutottunk, most pedig megszereztük a három pontot. A győzelmet a tegnapi nappal megházasodott kapitányunknak, Csoszánszki Dávidnak ajánljuk. Sok sikert a Besenyőteleknek!

VASS ISTVÁN technikai vezető: – A nyolcvan perc emberelőnyt nem tudtuk kihasználni. Két óriási bakit is elkövettünk és számtalan helyzetet hagytunk ki, így ne is várjuk, hogy siker legyen.

A bajnokság állása

1. Marshall-ASE 5 3 1 1 12–7 10

2. Maklár 5 3 1 1 16–12 10

3. Heréd 4 3 – 1 11–5 9

4. Hevesi LSC 4 2 2 – 11–5 8

5. Egerszalók 4 2 2 – 9–5 8

6. Gyöngyöshalász 5 2 1 2 8–8 7

7. Lőrinci 5 2 – 3 5–8 6

8. Energia SC 5 2 – 3 4–7 6

9. Gyöngyösi AK 4 1 1 2 14–9 4

10. Vámosgyörk 5 1 – 4 9–20 3

11. Besenyőtelek 4 – – 4 3–16 0