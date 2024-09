Az állapota nem teszi még lehetővé, hogy látogatókat fogadjon, továbbra is egyesével csak az eddig megjelölt közeli hozzátartozók tudnak hozzá bemenni. Amint olyan állapotba kerül, hogy tud és szeretne is látogatókat fogadni, jelezni fogjuk annak módját, és idejét. Kérünk mindenkit, aki egy kicsit is szereti Jancsit, tartsa ezt tiszteletben és fogadja el. Mindenki megértését köszönjük!” – zárta szavait gyermekei és a hozzátartozók nevében Dósa Johanna.