A női NB II. C-csoportjának 1. fordulójában:

HATVANI KSZSE–ESZTERHÁZY SC U21 35–26 (16–14)

Hatvan, sportcsarnok, 50 néző. V.: Gyulai Á., Takács D.

HATVAN: Pompor A. – Sáfrán B. 1, Kaposvári A. 4, Tutti K. 4, Molnár N. 2, PÁL I. 8 (3), SZABÓ F. 5. Csere: Fehér V., Csikós Cs. (kapusok), Baranyi Zs., Bense H., Markos R. 3, ZSIKLA G. 8 (1). Edző: Soós Péter

ESC: MRKVA Z. – SOLTÓ J. 4, Szabó K. 3, VISZOKAI 9 (5), Szabó F., Lévai B. 3, Kocsmár O. 1. Csere: Kalcsó L. (kapus), Barta Zs. 2, Losonczi A. 3 (1), Lukács 1. Edző: Harsányi Kálmán

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 6–4, 18. p.: 9–8, 24. p.: 12–11, 36. p.: 19–16, 42. p.: 24–20, 48. p.: 28–20, 54. p.: 30–21.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 14 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/4, ill. 7/6.

SOÓS PÉTER: – Végig irányítottuk a mérkőzést, még ha az első félidőben nem is tudtuk magabiztos előnyt kialakítani. A védekezés alapozta meg a győzelmet, agresszív és kemény falat húztunk. Nagyon összetartó és egymásért küzdő csapatot láthattunk, ami bizakodásra ad okot a jövőre nézve. Teljes erőbedobással készülünk a jövő heti ellenfelünkre is. Köszönjük szurkolóinknak a biztatást!

HARSÁNYI KÁLMÁN: – A támadásszámot nem sikerült magasan tartani, a felállt fal elleni játékkal pedig sokszor küszködtünk. Nem igazán működött a játék szélesítése és a kinti lövéseink, a párharcokba sokszor hit nélkül mentünk bele. A védekezésünk sem tetszett, ennek ellenére volt egy pár jó egyéni teljesítmény, igaz elsősorban elől.

KÖVETKEZIK: Csépe Salgótarjáni SKC–Hatvani KSZSE, szeptember 21., szombat, 12.00. Eszterházy SC U21–VS Dunakeszi, szeptember 22., vasárnap, 18.00.

A női NB II. D-csoportjának 1. fordulójában:

BORSOD SK-KAZINCBARCIKA–STAVMAT-FÜZESABONYI SC 40–19 (19–7)

Kazincbarcika, Don Bosco Szalézi Sportcsarnok, 120 néző. V.: Kincses Á., Leiter N.

FÜZESABONY: Végh L. – Ludvig-Tietze K. 1, Tamás Cs. 1, Nagy Luca 1, Csomós A. 2 (1), Dohány V. 4, Dobos-Kovács V. 6. Csere: Tóth D. (kapus) Szabó L. 2, Adácsi L. 1, Halmai M. 1. Edző: Tamás Tamás

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 6–1, 12. p.: 11–2, 18. p.: 15–3, 24. p.: 17–6, 36. p.: 25–10, 42. p.: 29–13, 48. p.: 32–14, 54. p.: 36–18.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/3, ill. 2/1

TAMÁS TAMÁS: – Már az első perctől kezdve azt éreztem a csapaton, hogy csak túl akarunk lenni a mérkőzésen. Emellé társult a félelem elől és hátul is. Megérdemelten nyert az ellenfél. Nagyon gyorsan változtatni kell, elsősorban fejben!

KÖVETKEZIK: STAVMAT-Füzesabonyi SC–KE Balmazújváros, szeptember 21., szombat, 15.45.

A férfi NB II. C-csoportjának 1. fordulójában:

GÖDÖLLŐI KC–FÜZESABONYI SC 32–25 (18–11)

Gödöllő, Hajós Alfréd Általános Iskola, 30 néző V.: Bognár A., Novák P.

FÜZESABONY: Nagy D. – Molnár M. 3 (2), Hangyel N. 4 (1), Tamás T., Igó Á., Nagy A. 5, Horváth L. 6. Csere: Halász R. (kapus), Bakó B., Antal Cs., Gönczi A. 3, Lányi P., Szabó B. 1, Csapó P. 3. Edző: Bánik Roland

AZ EREDMÉNYEK ALAKULÁSA. 6. perc: 6–3, 12. p.: 9–6, 18. p.: 13–9, 24. p.: 16–9, 36. p.: 19–14, 42. p.: 23–17, 48. p.: 26–20, 54. p.: 28–22.

KIÁLLÍTÁSOK: 6, ill. 4 perc.

HÉTMÉTERESEK: 2/2, ill. 3/3.

BÁNIK ROLAND: – Az első félidőben védekezésben nem tudtuk lereagálni a hazai csapat gyors keresztmozgásait. Támadásban is akadozott a gépezet, lassan, körülményesen játszottunk, az eladott labdákból könnyű gólokat szerzett az ellenfél. A második félidőben már abban a tempóban játszottunk amiben az elejétől kellett volna. A védekezés kezdett összeállni, jöttek a védések is. A gyors játékból zárkóztunk fel négy gólra. Ekkor maradtak ki helyzetek és a játékvezetők is a legrosszabbkor tévedtek. Összességében az első félidő nagyon rossz játéka okozta a vereséget.

KÖVETKEZIK: Füzesabonyi SC–Csépe Salgótarjáni SKC, szeptember 21., szombat, 18.00.