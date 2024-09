Boyd Exell szerint szuperül sikerült számára az Ineos FEI négyesfogathajtó világbajnokság Szilvásváradon, megkönnyebbült, hogy hetedszer is győzött. Ha szuper lovakkal rendelkezik, akkor a hajtónak is teljesítenie kell. Annak ellenére, hogy az akadályhajtásban időn belül teljesített, volt egy verőhibája. Kifejtette, különösen jó maratoni csapattal érkeztek Szilvásváradra, ahol arra fókuszált, hogy a díjhajtásban közel maradjon fő riválisaihoz, majd egy gyors maratoni versenyt fusson, az akadályhajtásban így lélegzetvételnyi előnye maradjon. Ez volt a tervük és bevált.

Boyd Exell szerint a magyarok szeretik a lovakat

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

A magyar szurkolókról az a véleménye, hogy nagyon hozzáértő lovasemberek, hiszen sok családnak, gazdálkodónak van lova, s értékelik a jó fogathajtást. Ha valaki nem hajt jól, azt ők is látják. A magyarok szeretik a lovakat, jól tájékozott lovasok, és nagyra értékelik a jó lovasképzést. Szót ejtett arról is, hogy az emberekben ott gyökerezik a lovak iránti szeretet. Azért jön a közönség, mert szereti a lovakat, a hajtók pedig megosztják a versenyzés és a lovak iránti szeretetüket a lószerető közönséggel. Ez kapcsolatot teremt a nézők és a versenyzők között.

Lázár Zoltánnak is segít

A Magyarországon tartott edzőtáborról elárulta, a magyar szövetséggel együtt rendezték, a magyarok kérésére. Karácsony előtt látogatott el ide, hat-nyolc magyar hajtóval dolgozott, akik indultak is a versenyen. Lázár Zoltánnal és Vilmossal is együttműködés kezdődött, Lázár Zoltán célja pedig az Európa-bajnokság. Szeretett volna itt is jó teljesítményt nyújtani, de két-három évre terveznek előre, nem mindig csak rövid távra, mert ez csapatsport. Hajtókból, lovászokból és lovakból áll a csapat, emiatt ez egy szuper sportág.

Boyd Exell beszélt arról is, hogy a világbajnokságon Lázár Zoltán fogatában szerepelt az egyik lova. Lázárnak erős lovai vannak, de mindig össze kell hozni a megfelelő lovakat. A hétvégi teljesítménye pedig valójában nagyon jó volt Exell szerint. A díjhajtásban az egyik lova kicsit ideges volt a lépés során, s a hátramenet sem volt tökéletes, de jó teljesítményt nyújtottak. Szerinte versenyképes időket ment a maratonon és az akadálypályán is, a maratonon volt egy hibája, ami növelte a hibapontjait és az akadályhajtásban a hullám végén billent ki a ritmusból, leesett két labda, de jól teljesített. Szerinte jó volt a teljesítménye, már csak össze kell rakni a teljes csomagot és újra a csúcsra kerülhet Lázár Zoltán. Hozzátette, kíméli is a lovakat, hiszen a díjátadó ceremóniára már pihenőbe küldte a lovát.