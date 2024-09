Elsősorban köszönöm a szurkolást, a sok-sok kedves, támogató üzenetet – mondta Zelei Endre.

– A teljesítményemet illetőn elégedett vagyok, a játékminőségem versenyről versenyre rengeteget javult, nem csak esztétikailag, eredményesség tekintetében is. A következő nemzetközi viadalig az erőnlét és a technika magas szintű összehangolásán dolgozom majd. Ebben segítségemre lesznek az edzőtársaim, illetve a különböző rendezvények, diáknapok, amelyeken fellépek.

De mi is az Panna?

A foci ezen változatát egy hat méter átmérőjű kör/sokszög alakú pályán űzik. Fékezett pattogású labdával játszanak gólokra, ám ha valamelyik játékos a meccs menete alatt „pannát” ad az ellenfelének vagyis átrúgja a lába között a labdát, azaz kötényt ad, akkor időtől és eredménytől függetlenül eldől a mérkőzés, és ő nyeri meg a párbajt. Ha nincs panna, akkor a gólkülönbség dönti el, ki lesz a győztes

Nő is akadt a mezőnyben

A barcelonai kontinensviadalt az úgynevezett „seven to smoke”, azaz a „győztes bennmarad” szabály szerint bonyolították le, továbbá a női és a fiatal kategória versenyeire a felnőtt korosztállyal összevonva került sor. Ez csupán annyi változást jelentett, hogy akadt három 15 éves és egy női induló is a mezőnyben.

Zelei Endre brazilos technikája medálszerzésben mutatkozott meg

Kapufa után kontragól

– A tizenöt résztvevő közül a legnehezebb ellenfeleket kaptam, de ez csak plusz motivációt adott a jó teljesítmény eléréséhez, ahogyan az is, hogy a verseny hangulatért felelős DJ-je számomra kedves slágereket játszott be a mérkőzéseim alatt – magyarázta a Andornaktálya SE és a Felstárkány SC korábbi futballistája. – Az előző tornákból tanulva, most elhatároztam, hogy a játékminőségen és a szép játékstíluson túl, ha szükséges, a fizikálisabb védekezést is elvállalom.

Ez sikeresnek bizonyult ugyanis egy 4–2-es vereségen kívül az összes mérkőzésemen panna (kötény) győzelemmel nyertem.

Mivel a panna győzelem nehezebb, így többet is ér pontszámokban, ezáltal biztosan jutottam az elődöntőbe. Ott aztán a spanyol Anas ellen rendes játékidő 3–3-as döntetlent hozott, a hosszabbításban pedig 1–1-et játszottunk. Anasnak végül sikerült egy kapufa utáni kontratámadásból megszerezni a döntőbejutást érő találatot.