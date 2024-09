Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke büszke volt arra, hogy a fogatvilág Szilvásváradra figyelt, a helyszínen és az online közvetítéseken több tízezren követték az eseményt. Felemelő volt szerinte a közönség szeretet, támogatása. Gratulált az érmeseknek és a résztvevőknek is, a fogathajtás győzött szerinte ezen az eseményen. Köszönetet mondott a közreműködőknek, a kormánynak a támogatásért, a nemzetközi szövetségnek a bizalomért. Kiemelte, a fogathajtás mindig otthon van Magyarországon.

Négyesfogathajtó világbajnokság Szilvásváradon

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad igazgatója arról beszélt, hogy a lovak évezrede az ember mellett vannak, s láthatta a közönség is, miért van ez ma is így, miért szól sokak élete a lovakról. A lovak szeretete miatt tömegek jöttek el a világbajnokságra. Sokan visszatértek ide a helyszínre, akik valamilyen módon részt vettek a vébén, s akik itt döntötték l, hogy lovakkal fognak foglalkozni, s reméli, most is volt olyan kisgyerek, aki ezután lovas sportot fog űzni, ha egy ilyen lesz, akkor már megérte a rendezés. A rendezés joga a megtiszteltetés mellett szerinte felelősséggel jár az elődök munkája miatt. Az 1984-es világbajnokságon a magyar fogathajtás a Holdra szállt, 2024-ben érmek helyett lehetőséget kaptak, erőt, hogy a magyar fogathajtást elkezdjék visszavezetni az őt megillető helyre. Hagyományok, lovaskultúra, szakemberek, lószeretet, közönség támogatásával, szeretetével élni kell a lehetőséggel. Tartoznak a példaképeknek is ezzel, köztük Pettkó-Szandtner Tibornak, Váradi Ernőnek, Váczi Ernőnek, Dallos Andornak, emlékeztek Fülöp hercegre is. Külön örül, hogy a hetet 1984 hőseivel élhették át. Köszönetet mondott minden szervezőnek, kollégájának, életüket végigkíséri majd az esemény. Köszönetet mondott Nagy István agrárminiszternek, azoknak, akik hittek a világbajnokságban és azoknak is, akik nem.