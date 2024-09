– Mindig is szívügyemnek tekintettem a segítségnyújtást, amit ezúttal két formában tervezek véghez vinni – magyarázta Kszell Krisztián. – Öt verseny vár rám az ősszel, köztük komoly nemzetközi viadalokkal, ahol szeretnék maradandót alkotni. Ha ez majd pénzjutalommal is párosul, abból egy ritka genetikai betegséggel küzdő kisfú gyógykezelését is segíteni szeretném.

A kedvezményezett a szegedi Sárközi Mirkó, Duchenne-szindrómás kisfiú lenne. Ennek a betegségnek a tüneti kezelése is nagyon drága, egyetlen infúzió, mely megakadályozza a beteg állapotának romlását, vagyis az izmok leépülését, 1,3 milliárd forintba kerül.

– A Kiss Tamás szakmai útmutatásai alapján zajó versenyfelkészülés rengeteg időt és energiát felemészt, így a másik elképzelésem az edzőteremhez köthető, ahol személyi edzőként is dolgozom. A kompolti Max Power Gym falai között szeptember 13-án, pénteken egész nap várom az edzeni vágyókat, a napi bevételemet pedig teljes egészében a Mirkóval Legyőzzük a Duchennet Alapítványnak ajánlom – zárta szavait Kszell Krisztián.