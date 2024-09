TARNAÖRS DANYI SE–GYÖNGYÖSSOLYMOSI SE 6–3 (2–1)

Tarnaörs, Bodonyi László Sportpálya, 100 néző. V.: Bordács János (Veres M., Berta Zs.).

TARNAÖRS: Menyhárt R. – Danyi K., Suha G., Bodonyi P., Kökény B., Puzsoma D., Kállai R., Szabó Gy., Pető T. (Lőcsei Zs., 82.), Danyi S., Szabó Á. Csapatvezető: Peredi Tivadar.

GYÖNGYÖSSOLYMOS: Sándor D. – Dobos A. (Boári V., 54.), Harmos I., Hordós R. (Kiss D., 54.), Eperjesi L., Eperjesi D. (Nagy E., 72.), Mátra I. (Cseh J., 72.), Gyurkó B. (Mátra M., 88.), Erdélyi L., Kecskés Á. (Szabó M., 89.), Kecskés P. Edző: Papp Géza.

GÓL: Kállai R. (29., 72., 89.), Puzsoma D. (40., 49., 82.), ill. Harmos I. (38.), Eperjesi L. (92. – 11-esből).

JÓK: Kökény B. (a mezőny legjobbja), Puzsoma D., Kállai R., ill. Sándor D., Harmos I., Eperjesi L.

PEREDI TIVADAR: – Nagyon szimpatikus és jó csapat ellen sikerült az első győzelmet megszerezni. További sok sikert kívánok a vendégeknek!

PAPP GÉZA: – A mai meccset az a csapat nyerte, amelyik a szívét vitte a pályára, nem csak a mezét.

ATKÁRI SE–ABASÁRI SE 0–4 (0–2)

Atkár, 20 néző. V.: Rézműves Ferenc (Nagy D., Bálint J.).

ATKÁR: Ferencsák B. – Szilágyi E., Szűcs K., Garcsik T., Csuka R., Csontos B., Benei T. (Tóth D., 82.), Harnos V., Bubenkó Zs. (Barabás G., 46.), Lehótszky M., Hordós B. (Barabás H., 46.). Edző: Nagy Attila.

ABASÁR: Juhász B. – Váradi K., Váradi Z., Váradi N., Szebenyi J., Suha Á. (Dalnoki sz., 72.), Benedek D., Suha Z. (Rézműves Cs., 68.), Dobray Zs. (CsókaD., 81.), Suha J., Boros B. (Király Sz., 68.). Edző: Tóth Péter.

GÓL: Dobray Zs. (22.), Suha Á. (45.), Szebenyi J. (81., 88.).

JÓK: senki, ill. mindenki.

NAGY ATTILA: – Gratulálunk a vendégcsapatnak!

TÓTH PÉTER: – Nehéz időjárási viszonyok között magabiztos győzelmet arattunk. Sok sikert a hazai csapatnak!

NAGYRÉDE SC–HEVESI LSC II.-TARNAMÉRA 9–1 (5–0)

Nagyréde, 50 néző. V.: Pásztory Krisztián (Göcző Zs., Göcző L.).

NAGYRÉDE: Rudas S. (Kecskés N., 46.) – Galó D. (Molnár A., 65.), Tóth M., Budai D. (Varga K., 71.), Gódor Á., Rácz J., Jurecska R., Jurecska E., Csomor Sz., Kovácsik Sz. (Gál M., 58.), Ludányi M. (Patkós Á., 58.). Edző: Török János.

TARNAMÉRA: Ficsór A. – Ugrai I. (Lakatos G., 46.), Bóta B., Kovács E., Molnár B., Kiskartali M., Kató B., Betembuk Zs., Szabados Zs. (Szabados G., 63.), Balogh M., Gacsal B. Edző: Sárándi Milán.

GÓL: Kovácsik Sz. (21., 31.), Gódor Á. (36.), Rácz J. (41. – 11-esből), Budai D. (45., 54.), Jurecska E. (67., 85. – 11-esből), Tóth M. (82.), ill. Betembuk Zs. (78.).

JÓK: mindenki, ill. Kovács E., Kató B.

TÖRÖK JÁNOS: – Közönségszórakoztató mérkőzésen a sportszerű ellenféllel szemben ilyen különbséggel is megérdemelten győztünk.

SÁRÁNDI MILÁN: – Gratulálok a hazaiaknak, nem tudtuk megnehezíteni a dolgukat. További sok sikert kívánok a Nagyrédének!

TARNAMENTE SSZE–POROSZLÓ SE 4–1 (2–1)

Kompolt, 60 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Nagy G., Koren T.).

TARNAMENTE: Pósa Z. – Bak K., Nagy S., Báder S. (Tudja A., 86.), Lázók D., Váradi P., Kökény G. (Kulics A., 73.), Bajzát L., Balázs G. (Sasvári D., 83.), Berki Zs., Szalóki B. Edző: Gál Gábor.

POROSZLÓ: Nagy I. – Demjén D. (Pengő Zs., 27.), Csóka A. (Cantarella Gy., 86.), Tuza Zs., Vadnai B., Tari B., Kiss G., Pintér Zs., Balogh A. (Csala B., 46.), Fehér F. (Orosz M., 58.), Farkas O. Játékos-edző: Menyhárt Attila.

GÓL: Váradi P. (36. – 11-esből), Lázók D. (43., 66.), Bak K. (50.), ill. Farkas O.(41.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Tuza Zs., Pintér Zs., Vadnai B.

GÁL GÁBOR: – Nehéz talajú pályán magabiztos győzelmet arattunk.

MENYHÁRT ATTILA: – Egyenlítésünk után gyorsan kaptunk egyet, kár érte. A második félidőt és a játékunkat is elmosta az eső. Balszerencse, hogy két embert is sérülés miatt le kellett cserélni az első félidőben Jól jön most a szünet nekünk, aztán megyünk tovább. Gratulálok a hazaiaknak.

DOMOSZLÓ SK–ZAGYVASZÁNTÓ SE 4–1 (1–0)

Domoszló, 50 néző. V.: Debreczeni Krisztián (Tasi D., Klenovics R.).

DOMOSZLÓ: Leffler S. – Lakatos A. (Pápai J., 78.), Péter M., Lakatos P., Lukovszki M. (Forgács B., 78.), Szajkó R. (Bader Á., 74.), Szklenár N. (Lakatos R., 78.), Bordás D., Oláh K., Török Cs., Szokács D. (Farkas L., 74.). Edző: Penti Zoltán.

ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. – Slezsák Sz. (Gócza M., 58.), Czibolya K., Kéri T., Tóth R., Szaka I., Kiss G., Sisa R., Vidák M., Daróczi M. (Orosz B., 72.), Hartyáni V. (Juhász T., 46.). Edző: Fügedi Szilárd.

GÓL: Török Cs. (35.), Lukovszki M. (48.), Bordás D. (54.), Oláh K. (74.), ill. Kéri T. (60. - 11-esből).

KIÁLLÍTVA: Pápai J. (84.).

JÓK: Lakatos P., Szklenár N., Bordás D., ill. Kiss G., Szaka I., Kéri T.

PENTI ZOLTÁN: – Minden tekintetben felülmúltuk az ellenfelünket, de dolgozunk továbbra is, hogy elérjük kitűzött céljainkat. További sok sikert a vendégeknek!

FÜGEDI SZILÁRD: – Nagyon jó játékvezetés mellett a bajnoki címre is esélyes Domoszló ellen játszottunk egy jó mérkőzést. Sok sikert a hazaiaknak!

EGERSZÓLÁTI SK–HORT SK

A mérkőzés elmaradt, mert a a hortiak lemondták a találkozót