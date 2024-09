MÁTÉSZALKAI MTK (13.)–FC HATVAN (9.)

Mátészalka. V.: Vinter Béla (Elek, Vilmányi).

Az újonc szabolcsi garnitúra nem „robbant” be az NB III.-ba, de egyelőre nem is lóg ki a mezőnyből. Ugyanakkor érdekes módon a Sándor Tamás vezette MTK hazai pályán még nem nyert, vendéglátókén három mérkőzésből csupán a Tiszaújváros ellen sikerült a pontszerzés (1–1). A hatvaniak haladnak az eddigi úton, azaz stabil középcsapatként csipegetik a pontokat. Ez viszont inkább csak a házigazdaként lejátszott találkozókra érvényes, ugyanis Egerben (0–2) és a DVTK II.-nél (0–3) vereséget szenvedett a Zoran Szpisljak által vezényelt legénység, amit megelőzött a kis Loki otthonában aratott 3–2-es győzelem. Az NB III.-as rutin a Zagyva-partiak mellett szól, ezt kellene kihaszálni, mint ahogy érvényes ez a kialakított helyzetekre is.