A szilvásváradi négyesfogathajtó világbajnokság első napján húszan mutatták be díjhajtásukat a zsűri előtt, a nap végén Dobrovitz József a harmadik helyen állt Anna Sandmann és Cristoph Sandmann mögött, míg fia, ifj. Dobrovitz József a nyolcadik helyen áll, a magyar csapat harmadik tagja, Lázár Zoltán pénteken délután hajt majd. A szilvásváradi színekben és lovakkal versenyző ifj. Galbács Ferenc a 11., Váczi István pedig a 16. helyen áll, mielőtt a mezőny másik fele is bemutatja a díjhajtást. Előfutóként egyébként a 40 évvel ezelőtti világbajnok, Juhász László is részt vett a versenyen és többeket megelőzött a mai, fiatalabb hajtók közül.

Dobrovitz József interjút is adott a heol.hu-nak, amiben arról is beszélt, bízik abban, hogy csapatban meg tudják szerezni a bronzérmet a legerősebbnek számító hollandok és németek között. Váczi István a maratonhajtásban vár magától és fogatától jobb eredményt, s elárulta azt is, miért számít nehéznek a szilvásváradi maratonpálya.

Pénteken egyébként történelmi lovas show szórakoztatja a közönséget a lovas stadionban este hattól, amelyre a belépés ingyenes. Nem szednek belépőt a szombati maratonhajtáson sem. Cseri Dávidot is kérdeztük arról, hogy az előkészületek után a verseny már nyugalmasabban telik-e a házigazdának.