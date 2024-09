A díjhajtást értékelte Bert Jambon, a versenybíróság elnöke is, aki nagyon jó teljesítményeket látott, s dicsérte a pályát, amely ideális volt a lovaknak, nem volt mély a homok. Elmondta, a jövő évi szabályváltoztatásokkor módosítanak a sorsolás szabályain annak érdkében, hogy a két napon egyenlően osszák el a legjobb versenyzőket.

A sajtótájékoztatón a magyar szervezők is részt vettek, Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke méltatta Szilvásváradot és az új létesítményt, testvére (aki a magyarok közül a legjobb volt) helyett is értékelt picit, úgy látta rajta, elégedett a díjhajtással és tudja azt is, mit mondana: van még két nap.