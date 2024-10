A háromnapos eseményen minden korcsoport megmutathatta tudását. Az ifjúsági versenyzők számára a torna remek felkészülési lehetőséget kínált az október végén Montenegróban sorra kerülő korosztályos világbajnokságra.

– A svéd és a moldáv ökölvívók az ifjúsági vb-re készülő csapattal tették tiszteletüket Egerben – osztotta meg az esemény főszervezője, Dorkó Péter. – A román ökölvívók között több Európa-bajnoki érmest is köszönthettünk, a junior Eb idei 52 kilós aranyérmese, valamint felnőtt női bajnokuk is részt vett az Eger Kupán. A magyar ifjúsági csapat felkészülését is segítettük a vb-re, amelyre majd Budvában kerül sor október 21-től. A három versenynapon minden indulónak több mérkőzése volt, úgy érzem, hogy mindenki elégedetten távozhatott. A külföldiek visszajelzése pozitív volt, örömmel térne vissza a következő esztendőben is. A három versenynap 146 mérkőzése jelzi, hogy nagyon népszerű versenyen vagyunk túl.