– A legutóbbi, PLER elleni összecsapást nagyon elrontottuk, a héten azon dolgoztunk, hogy mérkőzésen belül minél jobban kitoljuk azt az időszakot, amikor meggyőző teljesítményt nyújtunk, és az ez idő alatt kialakított előnyünkkel jól sáfárkodjunk – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak.

– Ha ezeket a mérkőzésen belüli hullámzásokat le tudjuk rövidíteni, vagy esetleg eltüntetni, akkor újra győzelmeket ünnepelhetünk. Továbbra is azt gondolom, hogy ez nagyon jó csapat és a szombati mérkőzésen sem lehet más a célunk, mint a két pont megszerzése.

A soros ellenféllel kapcsolatban a szakember így fogalmazott:

– A Dabas rendkívül veszélyes ellenfél, sok rutinos játékossal, összeszokott, erős maggal. Mi is és a vendégek is erősebb csapatot alkotnak annál, mint amit a tabella jelenleg mutat. Biztos vagyok benne, hogy ők sem így tervezték a bajnokság elejét, emiatt is kiélezett csata várható – vetítette előre Bíró Balázs.

A Dabas KC eddigi egyetlen pontját az 5. fordulóban Komlón szerezte. A Veszprém, a Szeged, a NEKA, az FTC és a Tatabánya egyaránt jobbnak bizonyult.

Dobi után Jaros is kiesett

Elülső keresztszalag-szakadást állapítottak meg az edzésen megsérült Jaros Olivérnél. A gyöngyösiek jobbszélsője – a szintén keresztszalag sérüléssel bajlódó Dobi Sándorhoz hasonlóan – ebben a naptári évben már nem léphet pályára.

A további párosítás

OKTÓBER 26., SZOMBAT

15.15: OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT

18.00: Carbonex-Komló–CYEB-Budakalász

18.00: NEKA–Csurgói KK

18.00: Mol Tatabánya KC–Balatonfüredi KSE

18.00: Veszprém HC–PLER-Budapest