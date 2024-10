Másfél év megfeszített munka előzte meg az első színpadra lépést, amire a Kriko Kupán nyílt lehetőség.

Szegedi Balázs nagyszerű formát hozott össze

Forrás: Beküldött fotó

– A hódmezővásárhelyi eseményen két kategóriában is a legjobbnak választottak, emellett az abszolút bajnoki címet is megszereztem – osztotta meg Szegedi Balázs. – Ezt követte a Magyar WABBA Testépítő és Fitness Szövetség versenye, ahol három kategóriában két arany- és egy ezüstérmet vehettem át. Ezen a viadlon sikerült profi kártyát szereznem, így még aznap a profik közt is színpadra állhattam, ahol a második helyezést értem el.

A csúcsformát a három héttel később esedékes Superbodyra időzítettem, ahol az Újonc kategória legjobbjának választottak.

Nagyon hosszú utat jártam be, a végére nagyon elfáradtam, de minden pillanatért megérte. Rengeteg lemondás, erő, fegyelem és koncentrálás kellett a sikerekhez, de az eredményeket visszanézve a 20 hetes diéta minden nehéz napja kifizetődött. Jövőre magasabb szinten is szeretném kipróbálni magam.

Szegedi Balázs őszi eredményei

KRIKO KUPA

Újonc bodybuilding – 1. hely

Újonc Classic physique – 1. hely

Classic physique – abszolút bajnoki cím

WABBA HUNGARY

Tehetségkutató bodybuilding – 1. hely

Classic physique +180cm – 1. hely

Junior bodybuilding – 2. hely

Pro Classic physique – 2. hely

SUPERBODY

Újonc kategória – 1. hely