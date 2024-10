– Sajnos elég nehezen, és itt inkább a mentális rész nehéz, hogy megint pihenés, utána pedig jön a rehabilitáció. Mondjuk, talán most ez kimarad, mivel nem a lábam sérült meg. Azt követően ismét több hét, mire újra felépítem magam és játékra alkalmas leszek.

Természetesen a családom, a párom mellettem van, a csapattársak is jobbulást kívántak, valamint sok üzenetet kaptam a szurkolóktól is.

Czibolya Gábor a futball mellett részmunkaidőben dolgozik és egyetemre is jár, ám most ezektől is el kell tekintenie. Addig marad a szurkolás társaknak, akik kapcsán nem maradhatott ki egy szakmai kérdés. Nevezetesen, hogy tősgyökeres hatvani futballistaként, milyen erősségűnek tartja a jelenlegi gárdát, a tabellán elfoglalt 11. helyezés a realitást tükrözi-e?