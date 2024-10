Megválasztotta a meccs legjobb játékosát is (a füzesabonyi Oláh Norbert kapta a különdíjat), és szívesen latolgatta a magyar válogatott esélyeit a pénteki Hollandia és a hétfőn rendezendő, Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-párharc kapcsán.

– Évtizedek óta nem sikerült megverni a hollandokat, és most a válogatottunknál előfordultak problémák – válaszolta lapunknak a nemzeti együttest 1996. április 1. és 1998. június 30. között 19 találkozón szövetségi kapitányként irányított Csank János.

– Kiesett pár ember, ami nem biztos, hogy jó, mert nem vagyunk annyira erősek keretileg és létszámban, ahogy ideális lenne. Ez egy kézi- vagy kosárlabdameccsen sima mérkőzés lenne, de a futball sokszínűségében és váratlanságában bízva előfordulhat a döntetlen, ami bravúr lenne. Remélem, hogy meg tudjuk oldani ezt a feladatot.

A németalföldi gárdát pénteken 20.45-kor fogadja Marco Rossi csapata, míg a boszniai mérkőzést hétfőn 20.45-kor játsszák Zenica városában.

– Nehezebb lesz a bosnyákoknál rendezendő meccs, legalábbis olyan értelemben, hogy azt elvileg hoznunk kellene – folytatta az Eger SE hajdani kapusa, majd edzője.

Ugyanakkor rohadt nehéz is, hiszen ezek a délszlávok, délvidékiek azért kemény gyerekek, meg azért nem is annyira rosszak. Több jó futballistájuk is akad, akik tényleg veretes csapatokban játszanak. Úgyhogy ez a két meccs nagyon nagy csörte lesz, főleg, hogy a bosnyákokkal szembeni három pont kötelező lenne. A hollandok elleni döntetlen ajándéknak számítana, ha meg véletlenül meg is vernénk őket, az pedig az extra teljesítmény kategóriába tartozna. Ez nyilván a futballban benne van, de a realitás alapján az iksz is nagy bravúrt jelentene.