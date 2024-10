A férfi OB I. 2. fordulójának mérkőzése:

BVSC-MANNA ABC–DIGI EGER 19–12 (5–3, 4–3, 3–3, 7–3)

Budapest, Szőnyi út. V.: ifj. Kenéz Gy., Tóth K.

BVSC: Korom – Tátrai D. 5, Konarik Á. 2, Szeghalmi Zs. 2, Ekler Zs., Gál D. 4, Bundschuh E. Csere: Regős V., Csacsovszky E. 2, Csacsovszky A. 1, Simon S., Benedek M. 1, Doroszlai Z. 2. Edző: Varga Dániel

EGER: Moravcsik – Rádli R. 1, Sári A., Szalai G., Salamon F. 4, Gólya N. 3, Molnár G. Csere: Borbély S. (kapus), Ádám E. 2, Sudár O. 1, Dóczi M., Biros V. 1. Edző: Jászberényi Gábor

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 7/5, ill. 9/6.

ÖTMÉTERESBŐL: 1/1, ill. 1/1.

KIPONTOZÓDOTT: Sári A.

VARGA DÁNIEL: – Sok fiatalt neveztem és tudtam is őket játszatni. Elégedett vagyok a hozáállásukkal, a hibákat a rutintalanság számlájára írom. Nyertünk, de ezúttal is sok gólt kaptunk.

JÁSZBERÉNYI GÁBOR: – Amikor sikerült felzárkózni 10–9-re elkezdtünk kapkodni. Elöl hibáztunk, aztán jött a BVSC és ezt megbüntette. Lehetett volna ez szorosabb mérkőzés is. Igyekszünk tanulni a hibákból. Gratulálok Biros Vince első OB I.-es góljához!

KÖVETKEZIK: Vasas-Plaket–Digi-Eger, október 5., szombat, 14.00.

A 2. forduló további eredményei

Szolnoki Dózsa-Praktiker–Szegedi VE 16–11 (1–3, 5–3, 6–3, 4–2)

UVSE–DVSE-Master Good 14–11 (4–3, 4–4, 2–1, 4–3)

PVSK-Mecsek Füszért–FTC-Telekom Waterpolo 9–25 (3–6, 0–8, 3–4, 3–7)

PannErgy-Miskolci VLC–Genesys OSC Újbuda 4–12 (1–0, 0–4, 1–3, 2–5)

Kaposvári VK–EPS-Honvéd 7–12 (2–2, 1–3, 3–3, 1–4)

Vasas Plaket–Metalcom Szentes 13–11 (3–3, 5–3, 3–2, 2–3)

A bajnokság állása

1. FTC 2 2 – – 48–16 6

2. Szolnok 2 2 – – 31–19 6

3. Vasas 2 2 – – 30–18 6

4. Honvéd 2 2 – – 20–14 6

5. OSC 1 1 – – 12–4 3

6. BVSC 1 1 – – 19–12 3

7. UVSE 1 1 – – 14–11 3

8. Szeged 2 1 – 1 24–26 3

9. Eger 3 1 – 2 30–42 3

10. Szentes 1 – – 1 10–13 0

11. Kaposvár 2 – – 2 17–25 0

12. Miskolc 2 – – 2 11–20 0

13. DVSE 2 – – 2 18–37 0

14. Pécs 3 – – 3 25–52 0