A férfi OB I. 5. fordulójának mérkőzésén:

DIGI-EGER–SZEGEDI VE 5–8 (1–2, 1–1, 2–2, 1–3)

Eger, Bitskey Aladár Uszoda, 50 néző. V.: Csanádi Zs., Kovács S.

EGER: MORAVCSIK M. – SALAMON F. 1, RÁDLI R. 3, Sári A., Gólya N., Molnár G., Szalai G. Csere: Ádám E., Berényi B., Dóczi M. 1. Vezetőedző: Jászberényi Gábor

SZEGED: DANKA B. – Leinweber O. 2, Bóbis B. 1, NAGY M. 1, Sánta D., SZILÁDI K. 2, KÜRTI D. 2. Csere: Pörge Zs., Horváth V., Spitz M., Kasza D. Vezetőedző: Kiss Csaba

GÓL–EMBERELŐNYBŐL: 3/1, ill. 6/2

ÖTMÉTERESBŐL: 2/1, ill. 2/1

KIPONTOZÓDOTT: Gólya N. a 30. percben.

A 77. éves korában elhunyt egykori klubelnökre, Demeter Bélára emlékezve gyászszünettel kezdődött a találkozó. Az egriek a mérkőzés nagy részében futottak az eredmény után. Az utolsó negyed elején 5–5-nél sikerült egyenlíteni Rádli Rajmundéknak, de a hajrában ismét a szegediek akarata érvényesült.

JÁSZBERÉNYI GÁBOR: – Több volt ebben a mérkőzésben. A végén mi nem lőttük be a helyzeteinket, a Szeged pedig büntetett. A védekezés jól működött, támadásban adódtak hibák.

KISS CSABA: – Rossz játékkal is győztünk, aminek nagyon örülök. Hátul megvolt a stabilitás, elöl nem működtünk. Kapkodó volt a játék, nem találtuk az ellenszert az egri védelemre. Ahogy telt az idő, úgy kellett egyre jobban csipkedni magunkat.

KÖVETKEZIK: Endo Plus Service-Honvéd–Digi-Eger, november 3., vasárnap, 18.00.