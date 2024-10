– Először is szeretném megköszönni elődömnek, Bódis Barnának, hogy a döntőbe juttatta a csapatot. Ha sikerülne a végső sikert is megszereznünk, az sokkal inkább az ő győzelme lenne, mint az enyém. A vármegyei kupa nagy presztízsel bír minden csapat életében, ezért mi is nagyon komolyan vesszük és mindent megteszük a felkészülés, illetve a mérkőzés során azért, hogy mi vigyük haza a serleget – közölte az FSC vezetőedzője, Jeney Gyula.