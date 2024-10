Szerencsére az Eger SE is rendelkezik gólgyárossal és Tóth Levente Milán a 15. percben igazolta is, hogy ért a találattermeléshez, 1–1. A 27. percben aztán Gyurján Bence NB I.-es és NB II.-es múltja köszönt vissza gólt érően. A folytatás már nem volt ennyire mozgalmas, legalábbis ami a gólokat illeti. A fáradó újonccal szemben a 89. perc hozta meg az egyenlítést, amikor is Tóth Levente Milán értékesítette a megítélt büntetőt, 2–2. A döntetlennel az ESE megőrizte hazai veretlenségét.

A mérkőzés jegyzőkönyve Az NB III. Északkeleti csoportjának 11. fordulójában:

EGER SE–MÁTÉSZALKAI MTK 2–2 (1–2)

Eger, Szentmarjay stadion, 110 néző. V.: Nyekita Benjamin (Nagy V., Kondákor).

EGER: Bukrán – Valkay, Nagy-Kolozsvári, Lencsés – Zvara, Hamar (Kelemen, 80.) – Debreczeni (Kozma, 60.), Hamar, Sós (Berecz, 69.), Major – Tóth L. M., Balázs P. (Illés, 46.). Vezetőedző: Simon Antal.

MÁTÉSZALKA: Szilágyi P. – Spisák (Hudák, 46.), Fenyőfalvi (Fejes, 18.), Bodó G., Molnár M. – Gyurján, Rózsa (Kovács B., 93.), Bodó L., Sárosi – Kristófi (Sztaroszta, 83.), Horváth Z. Vezetőedző: Sánta Tibor.

GÓL: Tóth L. M. (15., 89.), ill. Horváth Z. (9.), Gyurján (27.),

JÓK: Tóth L. M., Lencsés, Major, ill. Bodó G., Rózsa, Horváth Z.

Mester(i) mondtatok

SIMON ANTAL: – Meg kell becsülnünk ezt az egy pontot is, főleg úgy, hogy folyamatosan mennünk kellett az eredmény után. Nem kapkodtunk, próbáltuk türelmes játékkal feltörni az ellenfél védelmét. Fontos volt, hogy itthon őrizzük meg a veretleségünket, ez sikerült, ma ennyire futotta.

SÁNTA TIBOR: – Félig üres a pohár... Vezettünk 1–0-ra, de bosszantó, hogy épp akkor kaptunk a gólt, amikor sérülés miatt nem tudtunk cserélni. Az egyelítésre azonban jól reagált a csapat, majd újra vezettük, de egy szabályos gólt nem adtak meg nekünk. A 70. perctől elfogytunk és felőrült az Eger bennünket. Nem érdemtelen az egri pontszerzés.

További eredmények

Kisvárda II.–Nyíregyháza Sp. II. 0–2 (0–1)

Karcag–Tiszaújváros 1–1 (1–0)

Tiszafüred–Sényő 1–2 (1–2)

SBTC–DVTK II. 1–0 (0–0)

DVSC II.–DEAC 0–5 (0–2)

Cigánd–Füzesabony SC-Erőss út 0–0

FC Hatvan–Putnok 0–1 (0–1)