DR. VITÁNYI LÁSZLÓ: – Nem a mai volt a legjobb mérkőzésünk, de a csajok rengeteg meccset játszanak és ez a hét volt au úgynevezett pihenő hetük, talán ez is látszott rajtuk. Két meghatározó játékos esett ki, majd hátrányba is kerültünk, így szép feladat előtt álltunk.

Azonban a csapatunk azért erős, mert mindenki elővett egy kis pluszt az akaratból, fegyelmezettségből, amikor kellett, akkor húzott valami extrát védekezésben vagy támadásban.

Rengeteg helyzetünk és kapufánk volt, így azt gondolom, hogy a gyengébb játék mellett is megérdemeltük a győzelmet. Nem lehet elmenni szó nélkül amellett, hogy ismét ennyien biztattak minket, ez nagyon jól esik a lányoknak és plusz motivációt, erőt ad nekik. A győzelemhez nem csak a hölgyikék, hanem a szurkolók is maximálisan kellettek – most is – mondta a szakvezető a klubhonlapnak.