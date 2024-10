SÉNYŐ FC (10.)–EGER SE (4.)

Sényő. V.: Vinter Béla Gábor (Balla, Tóth Á.).

Idén ősszel már felmérhette a sényőiek erejét az Eger SE csapata. Augusztus 3-án a Magyar Kupában 2–0-ra győztek a piros-kékek, akik eddig a bajnokságban is jobban szerepelnek, mint szabolcsi vendéglátójuk. Az ESE idegenben öt mérkőzésen hat pontot szerzett, míg a Sényő házigazdaként négy meccsen gyűjtött hat egységet. Az aktuális formát tekintve az esélyek az egriek mellett szólnak, ám az is igaz, hogy Kapacina Valer csapatához eddig nem nyerni jártak a vármegyeszékhelyiek. Most azonban itt a kiváló alkalom, hogy a trend megváltozzon. A kupameccs megmutatta, hogy a Sényő nem mumusa az ESE-nek, ezt lehet most megerősíteni.