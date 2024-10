GÓL: Lőrincz P. (40.), Vitelki B. (42.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Dinka K., Menczeles I.

VITELKI ZOLTÁN: – Magabiztos győzelem volt, az eddigi legmagabiztosabb. Esélyt sem adtunk az ellenfélnek, kapusunknak talán egy komolyabb védése volt, több helyzetet is kidolgoztunk a gólokon kívül. Mielőbb jobbulást kívánunk az utolsó percben megsérült hatvani játékosnak.

ZORAN SZPISLJAK: – Az első 25 percben sikerült több gólhelyzetet is kialakítani, de ezek sajnos kimaradtak. A játékrész hajrájában a Tiszaújváros is megtalálta magának a helyzeteket, s a szünetre már 2–0-s előnnyel vonulhatott. Ez elég volt ahhoz, hogy magabiztossá váljanak és a második félidőben kézben tartsák a meccset. Kevés esélyt adtak nekünk, hogy visszataláljunk a meccsbe. Mindenképpen tanulnunk kell ebből, a helyezeteket ki kell használni, mert csak akkor tudunk pozitív eredménnyel zárni.