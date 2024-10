Montvai Tibor szánja-bánja, hogy a meccs hevében nekirontott a játékvezető asszisztensnek a Heréd elleni hazai mérkőzésen (0–3). Elragadta a hév és már nem tudja megnem történtté tenni az eseményeket.

A jelentős NB I.-es múlttal rendelkező 45 éves futballistától azért is volt meglepő a partjelzővel szembeni fellépés, mert hosszú pályafutása során eddig még nem kapott piros lapot.

Három hónapra szóló kiválása edzőként és játékosként is nagy érvágás a hosszú idő óta most újra éllovas a szalóki gárdának. Korábban a csapat egyik legjobbja, Érsek Martin sérülés miatt esett ki a sorból, Montvai pedig öt találattal vezeti a házi góllövőlistát. Ezen történések is hozzájárultak ahhoz, hogy a pályafutását idén befejezetett Ficzere Pétert visszahívták a gárdához, amely szombaton a 2. helyen álló Marshall-ASE vendégként tesz kísérletet arra, hogy megőrizze listavezető pozícióját.