APC–SZŐLŐSKERT NAGYRÉDE 0–3 (0–1)

Apc, 100 néző. V.: Pádár Szabolcs (Motsidlovszky A., Koren T.).

APC: Plézer N. – Kiss S., Nagy Z. (Váradi N., 46.), Molnár M., Balla Z., Matusik Á. (Jambrik M., 82.), Bajka L. (Balog Zs., 82.), Kolarovszki J., Kun K. (György N., 67.), Cseh J. (Vályi F., 51.), Farkas Á. Edző: Molcsán László.

NAGYRÉDE: Rudas S. – Egri N., Galó D., Gál M. (Ujlaki J., 56.), Varga K., Rácz J., Jurecska R., Tóth M., Jurecska E., Csomor Sz., Ludányi M. (Barabás N., 80.). Edző: Török János.

GÓL: Rácz J. (37.), Tóth M. (59.), Ujlaki J. (80.).

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

MOLCSÁN LÁSZLÓ: – Kicsit púpós, kicsit sánta, de ez is a mi gyerekünk, ezek is mi voltunk. Gratulálok a lelkes vendégcsapatnak!

TÖRÖK JÁNOS: – Hiba nélkül hoztuk le a mérkőzést végre, ilyen arányú győzelmünk is megérdemelt.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA–TARNAMENTE SSZE 0–0

Bélapátfalva, 100 néző. V.: Petz Péter (Vámos T., Sztrapkovics B.).

BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Obbágy T. (Mező R., 74.), Trenka D., Bocsi G., Vona Cs. (Szűcs Zs., 74.), Boros O. (Balázs R., 46.), Bársony D., Ambrus B., Berecz B., Papp D., Szeruha D. Edző: Gyárfás Gábor.

TARNAMENTE: Pósa Z. – Berki Zs., Czakó T., Bajzát L., Nagy S., Báder S. (Krisztián D., 84.), Lázók D., Váradi P. (Kulics A., 88.), Balázs G., Bak K., Szalóki B. Edző: Gál Gábor.

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

GYÁRFÁS GÁBOR: – Az akarat rendben volt, de fegyelmezettségből és játékból több kellett volna a győzelemhez.

GÁL GÁBOR: – Kicsit késve érkeztünk, viszont pontosan távoztunk Bélapátfalváról. Maximálisan betartotta a csapat amit kértem tőlük, ebben a mérkőzésben ennyi volt.

HORT–HEVESI LSC II.-TARNAMÉRA 1–2 (1–0)

Hort, 120 néző. V.: Bogdán Patrik (Nagy D., Molnár M.).

HORT: Maksa M. – Kvacsány D., Csomor D., Suhai N., Oláh K. (Pethes A., 68.), Kovács G., Kovács I. (Tóth M., 84.), Hans M., Elek B. (Máté M., 84.), Kanzler K., Liktor M. (Nagy A., 46.). Edző: Maksa István.

TARNAMÉRA: Ficsór A. – Ugrai I., Lakatos G., Kovács E. (Kató B., 46.), Hegedűs G. (Juhász Cs., 46.), Molnár B. (Bettembuk Zs., 62.), Csala D., Ugrai A., Farkas J., Gacsal B. (Kiskartali M., 46.), Somodi K. Edző: Sárándi Milán.

GÓL: Kovács G. (23.), ill. Kiskartali M. (53.), Lakatos G. (75.).

KIÁLLÍTVA: Suhai N. (93.).

JÓK: Kanzler K. (a mezőny legjobbja), ill. az egész vendégcsapat.

MAKSA ISTVÁN: – Amíg nincs meg a megfelelő hozzáállás, addig nem is fogunk sikereket elérni. További sok sikert Tarnaméra csapatának!

SÁRÁNDI MILÁN: – Küzdelmes, brusztolós mérkőzésen nagyon nehezen, de sikerült nyerni. További sok sikert Hort csapatának!

ABASÁR–GYÖNGYÖSSOLYMOS 2–2 (2–1)

Abasár, 200 néző. V.: Göcző Zsolt (Várkonyi S., Gyetvai E.).

ABASÁR: Juhász B. – Váradi K. (Báder D., 62.), Váradi Z., Váradi N., Szebenyi J., Suha Á., Benedek D. (Dalnoki Sz., 62.), Suha Z., Dobray Zs. (Király Sz., 62.), Suha J., Boros B. Edző: Tóth Péter.

GYÖNGYÖSSOLYMOS: Nagy Zs. (Sándor D., 46.) – Dobos A. (Mészáros T., 69.), Harmos I., Hajdú A. (Nagy B., 46.), Hordós R. (Nagy E., 79.), Széplaki D., Eperjesi L., Gyurkó B. (Eperjesi D., 46.), Erdélyi L., Kecskés Á., Cseh J. (Kaszás B.,69.). Edző: Papp Géza.

GÓL: Szeberényi J. (5.), Suha Á. (22.), ill. Eperjesi L. (42.), Eperjei D. (75.)

KIÁLLÍTVA: Szebenyi J. (31.).

JÓK: Suha Z., Suha J., Váradi N., ill. az egész vendégcsapat.

TÓTH PÉTER: – Hamar jött a kiállítás, ennek ellenére benne volt a győzelem. De a segítség csak a másik oldalra érkezett meg.

PAPP GÉZA: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született. Akarattal és szívvel mentünk ismét, sikerült bebizonyítani, hogy nem szabad minket alábecsülni. Külön köszönet azoknak a játékosoknak, akik egyéb okok miatt nem kerültek be a keretbe, de végig buzdították a csapatot. További sok sikert kívánok az abasári csapatnak!