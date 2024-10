A mérkőzés jegyzőkönyve Az NB III. Északkeleti csoportjának 12. fordulójában:

FÜZESABONY SC-ERŐSS ÚT–KARCAG SE 0–1 (0–1)

Füzesabony, 150. V.: Sveda Marcell (Tóth Á., Bense M.)

FÜZESABONY: Slakta – Bocsi, Németh A. (Vajda, 59.), Orosz (Berki, 87.), Nagy Á. – Hajnal, Juhos (Oláh N., 77.), Tarnóczi, Nagy G., Kiss Á. (Nagy M., 59.) – Szanku (Kaló I., 46.). Vezetőedző: Jeney Gyula.

KARCAG: Fedinisinec – Tóth D., Sághy, Szabó K. S. (Bernáth, 86.) – Szűcs, Györgye (Vogyicska, 55.), Talpalló, Fábián – Maruscsák (Nagy Zs. A., 65.), Székely, Szakács. Vezetőedző: Varga Attila.

GÓL: Székely (19.).

JÓK: Slakta, Orosz, Nagy Á., Hajnal, ill. Szűcs, Sághy, Talpalló, Székely.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Füzesabony, október 27., vasárnap, 13.00.

Mester(i) mondatok

JENEY GYULA: – Bajnokaspiráns csapattal játszottunk, a nyomás inkább rajtuk volt. A vezetést úgy szerezték meg a vendégek, hogy gyengén védekeztünk le egy szituációt. Ahogy a korábbi ellenfelekkel szemben, úgy ezúttal is felvettük a harcot. Most is nyerhettünk volna, de ehhez arra van szükség, hogy az adódó lehetőségek kihasználjuk. Amíg nincs meg a szükséges plusz, a kreatív, váratlan húzás, addig csak szimpatikus vesztesek leszük, ami az egyik legrosszabb a sportban.