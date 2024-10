A női NB II. C-csoportjának 4. fordulójában:

HATVANI KSZSE–VÁC U21 32–27 (15–14)

Hatvan, sportcsarnok, 50 néző. V.: Kincses Á., Leiter N.

HATVAN: Fehér V. – Szabó F. 5, Zsikla G. 10 (2), Molnár N. 1, Tutti K. 3, Kaposvári A. 5, Sáfrán B. 2. Cserék: Pompor A. (kapus), Baranyi Zs., Bense H., Markos R., Pál I. 6 (2). Edző: Soós Péter

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 5–2, 12. p.: 6–6, 18. p.: 10–8, 24. p.: 12–13, 36. p.: 19–17, 42. p.: 23–19, 48. p.: 26–21, 54. p.: 28–23.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 4 perc.

HÉTMÉTERESEK: 4/4, ill. 3/3.

SOÓS PÉTER: – Tudtuk, hogy szoros mérkőzés lesz. Sok egy az egy elleni párharcot kapott a védelmünk, amit az első félidőben kevésbé tudtunk hatástalanítani. A második játékrészben váltottunk és feljavultunk hátul, illetve könnyebben találtunk az ellenfél kapujába is. A lányok küzdöttek végig, ennek is köszönhető a győzelem.

KÖVETKEZIK: VS Dunakeszi–Hatvani KSZSE, október 19., szombat, 16.00.

BVSC-ZUGLÓ–ESZTERHÁZY SC U21 30–26 (18–13)

Budapest, BVSC-Zugló edzőcsarnok, 50 néző. V.: Gulyás L., Kolics V.

ESZTERHÁZY: Mrkva Z. – SOLTÓ J. 5, Szabó K. 1, VISZOKAI 8 (4), Losonczi, Lévai 2, Kocsmár O. 1 Csere: Kalcsó L. (kapus), Kun L. 3, Szabó F., Tóth Sz. 1, Barta Zs. 1, Tóth L 1, Lukács L. 1, Nagy K. 2. Edző: Harsányi Kálmán

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 2–3, 12. p.: 6–6, 18. p.: 10–9, 24. p.: 15–11, 36. p.: 19–17, 42. p.: 24–20, 48. p.: 25–22, 54. p.: 27–25.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 6 perc.

HÉTMÉTERESEK: 7/7, ill. 4/4.

HARSÁNYI KÁLMÁN: – Végig indiszponáltak voltunk, lassan és sok hibával kézilabdáztunk, a kemény védekezést nélkülözve. Persze a 16 technikai hiba és a 24 rontott lövés is megágyazott ennek a vereségnek, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy mentalitásban, győzni akarásban és hozzáállásban is fölénk nőtt az ellenfél. Összességében megérdemelt a győzelmük.

KÖVETKEZIK: Csépe Salgótarjáni SKC–Eszterházy SC U21, október 19., szombat, 18.00.

A csoport állása

1. Gödi SE 4 4 – – 156–99 8

2. Dunakeszi 4 3 – 1 119–104 6

3. Hatvani KSZSE 4 3 – 1 123–112 6

4. Vác U21 4 2 – 2 141–110 4

5. Salgótarjáni SKC 4 2 – 2 97–88 4

6. Eszterházy SC U21 4 1 – 3 103–115 2

7. BVSC-Zugló 4 1 – 3 102–133 2

8. Mogyoródi KSK 4 – – 4 68–148 0

A női NB II. D-csoportjának 4. fordulójában:

DVSC SCHAEFFLER U21–STAVMAT-FÜZESABONYI SC 25–25 (15–9)

Debrecen, Hódos Imre Rendezvénycsarnok, 50 néző. V.: Móré T., Pásztor A. J.

FÜZESABONY: Végh L. – Tamás Cs. 1, Nagy Luca 6 (2), Ludvig-Tietze K. 4, Bocsi Sz. 3, Csomós A. 3 (1), Dobos-Kovács V. 8. Csere: Tóth D. (kapus) Halmai M., Adácsi L. Edző: Tamás Tamás

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 5–2, 12. p.: 8–3, 18. p.: 11–5, 24. p.: 14–8, 36. p.: 18–11, 42. p.: 20–14, 48. p.: 25–19, 54. p.: 25–21.

KIÁLLÍTÁSOK: 8, ill. 12 perc.

HÉTMÉTERESEK: 6/3, ill. 4/3.

TAMÁS TAMÁS: – Enervált és lassú játék jellemezte a csapatot egészen a 48. percig. Ott nagyobb fokozatra kapcsoltunk és sikerült visszajönni a mérkőzésbe. A pontszerzéshez kellett Tóth Dorina, aki időntúli hetes hárított. Bravúr az egy pont megszerzése. Isten éltesse születésnapja alkalmából névadó szponzorunk, a STAVMAT Zrt. vezérigazgatóját Frantisek Iván urat!

KÖVETKEZIK: Mátészalkai MTK–STAVMAT Füzesabonyi SC, november 9., szombat, 15.00.

A csoport állása

1. Kazincbarcika 3 3 – – 120–71 6

2. DVSC U21 3 2 1 – 95–86 5

3. Füzesabony 4 2 1 1 111–110 5

4. Mátészalka 4 2 – 2 137–133 4

5. Kállósemjén 4 2 – 2 114–135 4

6. Hajdúböszörmény 3 – – 3 69–87 0

7. Balmazújváros 3 – – 3 94–118 0

A férfi NB II. C-csoportjának 5. fordulójában:

SZALÉZI-KOLORCITY KAZINCBARCIKA–FÜZESABONYI SC 23–22 (13–12)

Kazincbarcika, Kazinczy Sportcsarnok, 80 néző V.: Bíró D. M., Gandai A.

FÜZESABONY: NAGY D. – Molnár M., Horváth L. 7 (1), Tamás T. 3, Gönczi A. 3, Halász Sz. 2, Lányi P. 2. Csere: Halász R. (kapus), Bakó B., Csapó P., Antal Cs. 1, Szabó B. 4, Angyal A. Edző: Bánik Roland

AZ EREDMÉNYEK ALAKULÁSA. 6. perc: 3–2, 12. p.: 5–2, 18. p.: 10–8, 24. p.: 10–11, 36. p.: 17–16, 42. p.: 20–20, 48. p.: 21–21, 54. p.: 22–21.

KIÁLLÍTÁSOK: 4, ill. 4 perc.

HÉTMÉTERESEK: 1/–, ill. 3/1.

BÁNIK ROLAND: – Három játékost nélkülözve utaztunk Kazincbarcikára, ettől függetlenül a két pont megszerzése volt a fő cél. Jól kezdtük a mérkőzést, ám a 10. percben Molnár Martin piros lapos kiállítása tovább nehezítette a helyzetünket. Küzdöttünk becsülettel, ki is alakítottuk a helyzeteket, csak éppen a befejezésekkel álltunk hadilábon. Saját magunkat vertük meg a rengeteg elpuskázott lehetőséggel.

KÖVETKEZIK: Füzesabonyi SC–Váci FKA, október 26., szombat, 18.00.

A csoport állása

1. Ózd 5 5 – – 205–132 10

2. Salgótarján 5 4 1 – 156–122 9

3. Gödöllő 5 3 – 2 137–137 6

4. Váci FKA 5 2 – 3 148–139 4

5. Dunakeszi 5 2 – 3 138–147 4

6. Füzesabony 5 1 1 3 136–147 3

7. Kazincbarcika 5 1 1 3 120–173 3

8. BVSC 5 – 1 4 145–188 1