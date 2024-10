SÁRÁNDI MILÁN: – Gyengébb játékkal is sikerült itthon tartani a három pontot. Mindkét csapatnak gratulálok, további sok sikert kívánok a poroszlói csapatnak.

MENYHÁRT ATTILA: – Nem kezdtük jól a mérkőzést. Húsz perc után átvettük az irányítást, de sajnos két egyértelmű 11-est sem kaptunk meg, amit az ellenfél is elismert. Szünet után veszélyesebbek voltunk, de nem rúgtuk be a helyzetünket, utána pedig a rossz kapuba találtunk be. Innentől már visszaesett a meccs tempója, de az összkép alapján rászolgáltunk volna egy pontra. Gratulálok a hazaiaknak!

A bajnokság állása

Forrás: adatbank.mlsz.hu