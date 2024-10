– Igyekeztünk a lehető leghasznosabban tölteni a bajnoki szünetet, és feltöltődni az előttünk álló hetekre – fogalmazott a gyöngyösiek vezetőedzője, Bíró Balázs a klubhonlapnak. – A Tatabánya nagyon megerősödött a nyáron, komoly minőséget képviselő külföldi játékosok érkeztek a csapathoz, nagyon magas, fizikálisan erős védőfallal, és jó kapusokkal rendelkeznek. A mi keretünk nem tekinthető komplettnek, de azt már megtanultuk, hogy a pályán még ebben a helyzetben is el lehet tüntetni szinte minden különbséget. Ezúttal is arra törekszünk, hogy meglepetést okozzunk. Reméljük, hogy telt ház lesz, és szurkolóinktól ezúttal is minden segítséget megkapunk.

A bajnokságban négy fordulót követően két győzelemmel és két vereséggel álló Tatabánya az Európa Ligában a cseh HC Baník Karviná ellen kezdte meg szereplését. Gyöngyösre egy héttel a 28–27-es győzelmet követően érkeznek.

A Gyöngyösi Kézilabda Klub a mérkőzés bevételével a Magyar Rákellenes Liga Gyöngyösi Alapszervezetét támogatja.