BÉLKŐ SE-BÉLAPÁTFALVA–APC 1–3 (0–1)

Bélapátfalva, 100 néző. V.: Pádár Szabolcs (Forgó Zs., Motsidlovszki A.).

BÉLAPÁTFALVA: Bakó P. – Mező R. (Szűcs Zs., 61.), Trenka D., Bocsi G., Balázs R. (Rácz R., 46.), Vona Cs., Bársony D., Ambrus B., Berecz B., Szabo Cs., Szeruha D. Edző: Gyárfás Gábor.

APC: Plézer N. – Kiss S., Nagy Z., Matusik Á., Bajka L., Kolarovszki J. (Cseh J., 67.), Szőke A. (Beregi D., 91.), Balla Z., Váradi N. (György N., 77.), Farkas Á., Kun K. Edző: Molcsán László.

GÓL: Szűcs Zs. (71.), ill. Farkas Á. (24.), Balla Z. (61., 80. – 11-esből).

KIÁLLÍTVA: Matusik Á. (85.).

JÓK: Bakó P., ill. az egész vendégcsapat.

GYÁRFÁS GÁBOR: – Bármennyire is fájó kimondani, ezt a mérkőzést az a csapat nyerte, amelyik jobban akarta és többet is tett érte.

MOLCSÁN LÁSZLÓ: – Taktikailag, akaratban és eredményességben is sikerült felülmúlni a jó erőkből álló hazai csapatot.

RFC-ÁTÁNY–DOMOSZLÓ 1–6 (1–4)

Átány, 50 néző. V.: Titz Péter (Bogdán P., Göcző Zs.).

ÁTÁNY: Komlósi G. – Csík L., Csík S., Csík E., Suha K. (Szabó A., 64.), Bajzát M. (Nagy Andor, 34.), Nagy Alex, Nagy L., Bari M. (Bari A., 46.), Lólé J., ifj. Suha Tibor. Játékos-edző: Csík Ervin.

DOMOSZLÓ: Tiszolczki L. – Szklenár N., Péter M., Bader Á., Szajkó R., Bordás D., Oláh K., Szilágyi L., Lakatos P. (Farkas L., 46.) , Szokács D. (Kiszály G., 64.), Lakatos Z. (Lakatos R., 64.). Edző: Penti Zoltán.

GÓL: ifj. Suha T. (19.), ill. Oláh K. (12., 28.), Szajkó R. (21.), Lakatos Z. (32., 54.), Borbás D. (60.).

JÓK: Lólé J., Bari A., ifj. Suha T., ill. az egész vendégcsapat.

CSÍK ERVIN: – Jól kezdődő első félidő után elfáradt a csapat, így megérdemelten győztek a vendégek.

PENTI ZOLTÁN: – A legfontosabb a három pont megszerzése volt. Dolgozunk tovább, sok sikert a hazai csapatnak!

ZAGYVASZÁNTÓ–TARNAMENTE SSZE 3–1 (1–0)

Zagyvaszántó, 70 néző. V.: Mencsik László (Király Z., Koren T.).

ZAGYVASZÁNTÓ: Bódi K. – Vidák M. (Juhász T., 61.), Czibolya K., Kéri T., Tóth R. (Gócza M., 71.), Szaka I., Szeberényi M. (Rajzinger Á., 71.), Daróczi M. (Hartyányi V., 46.), Sisa R. (Boros M., 61.), Slezsák Sz., Kiss G. Edző: Fügedi Szilárd.

TARNAMENTE: Pósa Z. – Bak K., Krisztián D. (Kulics A., 80.), Nagy S., Báder S., Lázók D., Váradi P., Bajzát L., Balázs G., Berki Zs., Szalóki B. Edző: Gál Gábor.

GÓL: Kiss G. (12.), Vidák M. (52. – 11-esből), Hartyányi V. (84.), ill. Bak K. (80.).

JÓK: Kiss G. (a mezőny legjobbja), Czibolya K., Hartyányi V., Slezsák Sz., Kéri T., ill. Balázs G., Szalóki B., Nagy S., Bak K.

BÓDI KRISTÓF, a hazaiak kapusa: – Helyenként magabiztos játékkal sikerült itthon tartani a három pontot és ez a legfontosabb most. Gratulálok a csapatnak és további sok sikert az Tarnamentének!

GÁL GÁBOR: – Végig futottunk az eredmény után. A támadó harmadban rossz döntéseket hoztunk, hátul pedig könyörtelenül megbüntette hibáinkat a Zagyvaszántó.

HORT–ATKÁR 5–1 (1–0)

Hort, 150 néző. V.: Gyetvai Béla (Klenovics R., Kárász B.).

HORT: Kerek M. – Kvacsány D., Csomor D., Suhai N. (Nagy A., 54.), Józsa A. (Liktor M., 69.), Kovács G. (Maksa Z., 78.), Kovács I., Hans M., Elek S., Elek B., Tóth M. Edző: Maksa István.

ATKÁR: Juhász D. – Kernács Á., Táncos R., Barabás G. (Bubenkó Zs., 90.), Garcsik T. (Szűcs K., 70.), Csuka R., Barabás H., Csontos B., Benei T., Harnos V., Lehótszky M. Edző: Nagy Attila.

GÓL: Kovács G. (45., 68.), Nagy A. (58., 87.), Hans M. (75.), ill. Barabás H. (70.).

JÓK: Hans M. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Kernács Á.

MAKSA ISTVÁN: – Jó iramú mérkőzésen végre győzött a csapat. A félidő utolsó percében jött az első gólunk, majd a második félidőben higgadtságunknak köszönhetően a többi. Gratulálok a fiúknak!

NAGY ATTILA: – A kapott gól ellenére az első játékrész teljesen kiegyenlített volt. A másodikban már több volt az egyéni hiba a játékunkban, amiket a hazai csapat kihasznált. Győzelmük megérdemelt, sok sikert a hazai gárdának!