– Nagy büszkeség mindannyiunknak, hogy korábbi nemzetközi eredményei okán Moshanov úr a verseny alatt fekete öves MMA fokozatra celebrálta Kárászi-Kovács Alexandrát – emelte ki Dencinger Dávid, majd kitért egyéb részletekre. – A rendezvényen egy felületi arcsérülésen (ütéstől felszakadt szemöldök) kívül semmilyen orvosi beavatkozásra nem került sor, pedig több mint 90 mérkőzést vívtak a harcosok. Ez nagyon örvendetes tény!

Mintegy 300 néző látta a párharcokat, és többre nagyon nem is számítottam, mert a belépőjegy drága volt.

A verseny hangulata belülről nagyon tetszett, néha felmentem a lelátóra és ott is szervezettnek, egységesnek, és tisztának tűnt az egész. Tudom, a Sztárboxhoz show kell, füst és fény. No, ez tényleg nem az volt. A nézők és a résztvevők teljesen kulturáltan viselkedtek, mindössze egy esetben kellett egy apukapárosra rászólni. Ugyanis itt nem szokás az, hogy kívülről kiabálunk be dolgokat.