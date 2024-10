Sós Csaba (Eger, 1957. április 20. –) Európa-bajnoki bronzérmes, világbajnoki ötödik helyezett úszó, edző, egyetemi tanár. 1990-től a Magyar Úszó Szövetség alelnöke, 2017. január végétől a magyar úszó válogatott szövetségi kapitánya – írja az Eger Hírek. A portál arra kérte, mondja el, mely eredményekre a legbüszkébb.

– Úszóként voltam három olimpián, azért az mégiscsak három olimpia. Európa-bajnoki dobogón álltam, úsztam világbajnoki döntőt, voltam ötödik, és kétszáz méter pillangón a magyar úszás történetének legfiatalabb országos bajnoka vagyok. 1971-ben, 53 évvel ezelőtt, 14 évesen már nyertem, aztán 15 évesen meg is védtem, de talán az úszókarrieremben az egyik csúcspont az volt, amikor úgynevezett amerikai nyílt rekordot úsztam le. Nem akarom fényezni ezt, de akkor az ott gyakorlatilag egy olyan idő volt, hogy ha nincs a két klubtársam, Hargitay András és Verrasztó Zoltán, akkor világcsúcs lett volna. Bár hozzá kell tegyem, hogy ha ők nincsenek, nem vagyok én sem – mondta az Eger Híreknek.

– Az sem egy átlagos, ahogy a felsőfokú tanulmányaimat folytattam. Az úszás alatt végeztem a főiskolát, és még aktív sportolóként kezdtem az orvosegyetemet, amit már azután fejeztem be. Közben már elkezdtem edzősködni, aztán 1985-ben a Fradi vezetőedzője lettem, majdnem 24 évig. Az egyetemen is karriert építettem, először tanársegédként haladtam szépen a fokozatokban, és hát végül eljutottam oda, hogy aztán néhány évvel ezelőtt egyetemi tanári kinevezést kaptam. 2009 januárjában már a fogyatékkal élők úszó válogatott szövetségi kapitánya lettem, és aztán 2017-ben váltam a magyar úszó válogatott szövetségi kapitányává – mesélte. A portál arról is érdeklődött, hogyan ítéli meg a magyar sportolók teljesítményét az olimpián.

– Ha valaki összeadja, összesen 11 aranyérmet szereztünk, ebből 6-ot az úszók hoztak. Úgyhogy egyfelől van okunk az örömre. Ugyanakkor pedig – hát ahogy persze mindig lenni szokott -, voltak gyengébb teljesítmények is, meg volt, amikor másra számítottunk. Az ember nem mondhatja azt, hogy itt minden rendben van, de az eredmények azt mutatták, hogy nem járunk rossz úton. Érdemes megemlíteni, hogy ma már az ötkarikás játékokra kijutni nagy nehézség. Sőt! Kevesen tudják, a paralimpiára még nehezebb kijutni, mint egy olimpiára, mert nagyon szűkre van szabva, hogy egy versenyszámban, egy kategóriában hányan indulhatnak. Tehát azt kell mondjam, hogy aki az olimpiára kijutott, annak jár a főhajtás.