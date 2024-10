A Leányka úti csarnokban Szöllősi-Scatzl Nadine és Debreczeni-Klivinyi Kinga személyében két válogatott játékosát is nélkülözte az NB I.-ben hat fordulót követően a hetedik helyen álló Budaörs. Szekerczés Lucáék győzelme ugyan nem forgott veszélyben, de az NB I/B-s egyetemistákkal szemben jósolt nagy különbség nem mutatkozott meg a parketten.

Orell Bettináék a 12. percben 9–8-as állásnál vezettek utoljára, de félidő végéig tartották a lépést a vendégekkel. A szünet után kedzett nyílni az olló, az utolsó negyedórában többször is támadhatott a kétszámjegyű kölönbségéért a Budaörs, elérniük azonban egyszer sem sikerült.

FARKAS JÓZSEF: – Ezúttal azok a játékosok is több szerepet kaptak, aki az elmúlt hetekben kevesebb időt tölthettek a pályán. A fiatalok téthelyzetben gyakorolhattak. Felszabadultan játszhattunk, készülve az előttünk álló bajnoki meccsekre. A foglalkozás elérte a célját.

BUDAY DÁNIEL: – A balul sikerült dunaújvárosi bajnoki után rendet kellett tenni a fejekben. Az első félidőben még érződött rajtunk a bizonytalanság, de a szünet után már mutattunk szép megoldásokat, magabiztosabban kézilabdáztunk. Jól játszott az Eszterházy, a végére azonban sikerült felőrölni az ellenfelet.

TOVÁBBJUTOTT: a Moyra-Budaörs.