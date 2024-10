TÓTH EDMOND: – Egy hajszálon múlt, a végjátékban bármi lehetett volna. A hazai pálya nekünk segített, ezt a meccset ilyen közönség előtt nem veszíthettük el.

SÓTONYI LÁSZLÓ: – Büszke vagyok a fiúkra, nagyon sokat fejlődtek az év elejéhez képest. Több olyan szituáció is akadt, amikor tőlünk rutinosabb csapat is összeomlott volna, de mi végig megőriztük a tartásunkat. A végjáték így is, úgy is alakulhatott volna.

KÖVETKEZIK: FTC-Green Collect–Eger, október 26., szombat, 18.00.