– Talán nem árulok el nagy titkot az olvasóknak ha azt mondom, nem kell bemutatni Önnek Xavi Pascualt. Honnan az ismeretség?

– Két évet játszottunk együtt az SD Octavio Vigo csapatában, ahol Pasqui kapusként szolgált – válaszolt az Eger vezetőedzője, az egykori 37-szeres válogatott jobbátlövő, Tóth Edmond, aki 2002 és 2008 között hat évet légióskodott Spanyolországban. – Amikor kikerültem Vigóba a családjával az elsők között vettek a pártfogásuk alá, nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot. A két család közt jó barátság köttetett, amit a mai napig igyekszünk ápolni.

Tóth Edmond abban bízik, hogy jó mérkőzést játszanak a Veszprémmel

Forrás: Lénárt Márton/Heves Megyei Hírlap

– Xavi Pascual a sport világában igazán nagy nevet edzőként szerzett főleg azok után, hogy 2009 és 2021 között a Barcelonával 11-szer nyerte meg a spanyol bajnokságot, és háromszor a Bajnokok Ligája trófeáját is elhódította. Játékosként milyen emlékei vannak róla?

– A pályán nagy habitussal rendelkező, vehemens kapus volt, aki folyamatosan tűzben tartotta a társait. Minden pillanatban együtt élt a játékkal és különleges hangszínen irányította a védelmet. Remekül olvasta a játékot, szinte mindig tudta, hogy bizonyos játékhelyzetben mi fog történni. Az egyik legnagyobb közös sportélményünk, amikor egy spanyol bajnokin úgy győztük le a Barcelonát, hogy a katalán gárda az utolsó másodpercekben emberelőnyben támadhatott ám Valero Rivera Folch lövését Pasqui nagy bravúrral hárította. A védést megelőzően szinte ordította, hogy engedjük be a szélsőt, ő megfogja a lövést és így is lett. Hatalmas győzelem volt. A pályán kívül ugyanakkor rendkívül érett gondolkodású, megfontolt embert ismertem meg benne.

– Gondolta volna, hogy edzőként valaha ilyen magasságokba jut?

– Őszintén szólva engem is meglepett, hogy ilyen pályafutást tudhat magáénak. Remek taktikai érzékét már játékosként is megcsillantotta, de mindig tisztelettudó volt az edzőivel. Aztán trénerként a Barca utánpótlásából indulva jutott el a felnőttcsapat élére, ahol fantasztikus eredményeket ért el. A sikersorozat Bukarestben is folytatódott, amihez nyúlt, abból arany lett. Elképesztő taktikus, s olyan habitussal éli meg a mérkőzéseket, mint anno játékoskorában.

Kairo után Eger

Az NB I.-ben három mérkőzés után százszázalékos, a Bajnokok Ligája csoportkörében két győzelemmel és egy vereséggel álló Veszprém HC csütörtökön megnyerte az Egyiptomban rendezett férfi klubvilágbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 34–33-ra legyőzte az előző három alkalommal aranyérmes német SC Magdeburgot. A bakonyiak a csoportkörben a brazil Taubatét 26, az egyiptomi Zamaleket hét góllal verték, a keddi elődöntőben pedig hosszabbítás után öt találattal győzték le a Bajnokok Ligája-címvédő Barcelonát. Az idei volt a 17. klubvilágbajnokság, a Veszprém másodszor vett részt a tornán, 2015-ben is dobogós volt, akkor ezüstérmet szerzett.

– Ön szerint meddig juthat vele a Veszprém?

– Remélem, hogy minél magasabbra. Hiszem, hogy vele sikerülhet a nemzetközi porondon is nagyot alkotni. A bakonyi gárda teljes stílusváltáson megy keresztül a kezei alatt. Teljesen új rendszert dolgozott ki, ez már néhány héttel az érkezése után látszott. Rendkívül gólratörően kézilabdáznak, agresszív védekezésből rengeteg gyors lerohanást vezetnek. Ugyanakkor elmondása szerint legalább két év kell ahhoz, hogy olyan szinten megerősödjön a csapat, hogy a hőn áhított BL-serleg is közel kerüljön.

– Azt már tudja, hogy Önök hogyan fogják megállítani a Veszprémet?

– A hozzánk hasonló csapatok számára, egyszerűen megállíthatatlanok. Abban bízhatunk, hogy néhány nappal a klub-vb megnyerése után talán nem lesznek olyan élesek, de még akkor sem vár ránk könnyű menet. Igyekszünk helytállni, miközben reméljük, hogy a közönség jól szórakozik majd.