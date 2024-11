– Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a mai napot ünnepként élheti meg a hevesi atlétika: a Europe Athlétisme Promotion (EAP) elnöksége ugyanis a máltai konferencián úgy döntött, hogy városunk dobó kupáját felveszi a versenysorozatba – közölte a Hevesi Atlétika közösségi oldal.

Franck Elemba (balra) véleménye is számított, hogy az EAP felvette versenyorozatába Hevesi Dobó-kupát

Forrás: Beküldött fotó

A hevesieket a nemzetközi szervezet kérte fel, hogy a skóciai Glasgow mellett, jelentkezzenek a sorozatra. Ez még nem jelentett automatikus felvételt, de pozitív előjelet igen. Szombaton mindkét város bemutatta a prezentációját. Hevesi részéről Kovács Noel gerelyhajító Téglássy Tímeával, a Magyar Atlétikai Szövetség EAP-összekötőjével vett részt a rendezvényen. Az EAP elnöksége mindkét helyszínt felvette a versenysorozatba, míg a horvátországi és berlini verseny a bemutatkozásig sem jutott el.

– Nagyon boldog vagyok! Eddigi 25 éves edzői pályafutásom csúcsának érzem a döntést – mondta a Hevesi SE elnöke, egyben a Hevesi Dobó-kupa főszervezője, Kovács Gyula.

– Bízom benne, hogy 2025-ben valóban színvonalas, európai szintű versenyt tudunk rendezni a hazai és a nemzetközi élvonal szereplőivel. Hatalmas lépés ez a sportágunk és városunk életében is, ami komoly távlatokat nyit meg a jövőre nézve.

A döntéshozók megfelelőlnek találták a hevesiek prezentációját

Forrás: Hevesi Atlétika

A siker titkát illetően három tényezőt említett Kovács Gyula

– Tudomásomra jutott, hogy az idei versenyünkön győztes súlylökő, a riói olimpián negyedik francia Franck Elemba nagyon pozitívan nyilatkozott Hevesi Dobó-kupáról az EAP illetékese előtt – fogalmaztott a sportvezető. – Minden vonatkozásban jó véleménye volt rólunk, úgy az elhelyezés, az ellátás, és a szervezők figyelmessége tekintetében is. Emellett abban is bíztam, hogy az EAP-sorozatban a dobószámok eddig kicsit háttérbe voltak szorítva. Nálunk pedig ugye csak ilyen számok vannak. És persze az is sokat nyomott a latba, hogy a városi önkormányzat elkötelezett a verseny mellett. A prezentáció részét képezte Sveiczer Sándor polgármester írásos nyilatkozata is, amelyben az önkormányzat támogatásáról biztosítja a szervezőket.

Kovács Noel (középen) a helyszínen értesült a kedvező döntésről

Forrás: Hevesi Atlétika

A hevesiek tisztában vannak vele, hogy az EAP-sorozatban történő részvétel sokszorta nagyobb felkészülést igényel, hiszen például elvárás az, hogy korosztályos (U20, vagy U18) versenyek is legyenek.

– Emellett nyilván sok munkát jelent majd, a remélhetőleg nagyobb létszámú külföldi versenyzők elhelyezése és ellátása is. Mindennek anyagi vonzata is lesz, de azt gondolom, hogy a verseny rangja segít majd további szponzorokat is találni. Előny lesz ugyanakkor, hogy feltehetően nem nekünk kell majd az atlétákat hívogatni telefonon, hanem valószínűleg ők fognak bejelentkezni a versenyre – rögzítette Kovács Gyula.