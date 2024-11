A férfi NB I. 8. fordulójának mérkőzése:

EGER (12.)–CARBONEX-KOMLÓ (10.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Bóna Sz., Földesi Cs.

Az egri közönség már ki van éhezve a rangadóra

A két csapat legutóbbi mérkőzése azért maradt emlékezetes, mert májusban az egrieknek a komlói fellépés alkalmával sikerült bebiztosítani az idei NB I.-es tagságukat. A 2023/24-es szezonban a baranyaiakkal szemben hazai pályán 28–24-re nyertek Lezák Áronék, majd az utolsó fordulóban már a döntetlen (27–27) is elegendő volt az élvonalbeli tagság meghosszabbításához. A két együttes az idei szezonban is hasonló célokért küzd, így az egymás elleni eredmény is sokat nyom a latba.