A férfi NB I. 9. fordulójának mérkőzésén:

MOL TATABÁNYA KC–EGER 34–31 (19–15)

Tatabánya, Multifunkciós Csarnok, 1910 néző. V.: Fekete T., Hajdu T.

TATABÁNYA: Székely M. – Rodriquez P. 2, Maras 5, Havran, TOPIC 8, Prztula 1, DAMATRIN 9 (4). Csere: Radvánszki (kapus), Ntanzi, Lemos 2, Dissinger 3, Plaza 2, Éles B., Enomoto 1 (1), Dengi, Golubovics 1. Vezetőedző: Cristian Ugalde

EGER: MARCZIKA – Maracskó 2, ARSZENICS 7 (4), Tóth K. 3, ZENNADI 5, Tóvizi 1, BŐTI 4. Csere: Ágoston (kapus), Czabula, Szöllősi O. 2, Lezák, JADEGARI 6, Száva 1. Vezetőedző: Tóth Edmond.

AZ EREDMÉNY ALAKULÁSA. 6. perc: 4–3, 12. p.: 6–7, 18. p.: 10–10, 24. p.: 13–14, 36. p.: 23–19, 42. p.: 25–22, 48. p.: 30–24, 54. p.: 33–27.

KIÁLLÍTÁSOK: 10, ill. 10 perc.

HÉTMÉTERESEK: 7/5, ill. 5/4.

A védekező specialista Kiss Gergő, és a török jobbátlövő, Özgür Sarak is elutazott az egriekkel Tatabányára, de a mérkőzés alakulásában nem tudtak szerepet vállalni. Mindkét játékos sérüléssel bajlódik, s ebben a helyzetben Tóth Edmond vezetőedző jobbnak látta, ha nem küldi pályára őket. Akik viszont beszállhattak, teljesítményükkel többek is kivívták a szakmai stáb elismerését.

A 23. percben még 14–12-re vezettek a vendégek, a félidő hajrájában azonban a hibáikat kihasználva fordított a Tatabánya, s a szünetre már négygólos hátrányban vonulhattak az egriek. A fordulás után is megőrizte tartását a vendégcsapat, s végig nagy energiákat mozgósított a felzárkózás érdekében. A legnagyobb különbség a 48. percben 30–24-es állásnál mutatkozott, innen sikerült hajrában kozmetikázni az eredményen.