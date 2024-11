A Hello Racing Team csapata idén több kategóriában is az Országos Rally Bajnokság első osztályának bajnoka lett. Megnyerték a Peugeot Kupát, az RC4 géposztályt és a 2WD kupát. Czékmány Norbert három navigátorral teljesítette az idei szezont az Országos Rally Bajnokság első osztályában. Az évben rendezett versenyeken Patkó Gábor, Takács Gábor és Farnadi Ágnes ült be a jobb első ülésre. Idén a hatból öt versenyen álltak rajthoz, s mindannyiszor ők ünnepelhettek elsőséget kategóriájukban.

Czékmány Norbert és Farandi Ágnes a Zemplén Rallyn

Forrás: Beküldött fotó

- Farandi Ágnes ült be mellém az utolsó két versenyre, 17 éves rutin, 100-120 hazai első osztályú és nemzetközi verseny van mögötte, tapasztalt és profi navigátor. Úgy gondoltuk a csapattal, előreléphetünk és be tudott ülni mellém. Én is tudtam fejlődni általa, hiszen rutinos pilótákkal versenyzett együtt. Takács Gábor is maradt a csapatnál és segített a versenyeken, hálás vagyok neki is az évért – mondta Czékmány Norbert.

Rendezvényeken is részt vesznek

A Zemplén Rally volt az év utolsó bajnoki futama, de a csapat a meghívásoknak eleget téve még részt vesz több rendezvényen is idén, támogatóikat, partnereiket is szeretnék megautóztatni, s kisebb versenyeken is elindulnak majd. Fontosnak tartják az utánpótlás nevelést is, ezért is igyekeznek tenni a következő hónapokban.

Czékmány Norbert és Farnadi Ágnes a Zemplén Rally-n győzelemmel zárta az évet

Forrás: Zemplén Rally/Facebook

A versenyző elmondta, tervezik a következő évet is, az idei esztendő mérföldkő volt az életében. Idén is sikeresek voltak és bizonyították alkalmasságukat, de ha lehet, szeretnének magasabb szintre lépni. Elmondta, szeretnének eredményesek lenni, megtartani hozzáállásukat és növelni támogatói körüket. Ha valaki látja az értékét a munkájuknak, s, hogy valami olyat kaphatnak a csapattól, amik segítik őket saját céljaik elérésében, várják a szponzorok között. Igyekeznek kiszolgálni őket, erős a közösségi média jelenlétük, erre alapozva tudják őket megjeleníteni. Ehhez kellenek az eredmények is, hiszen sportról van szó.