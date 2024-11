Október utolsó hétvégéjén rendezték a Zemplén Rallyt. Czékmány Norbert csakúgy, mint a szeptemberi Győr Rallyn, Farnadi Ágnessel ült autóba. A Hello Racing párosa a 17 gyorsasági szakasz közül kategóriájában nyolcat nyert meg és hatszor lett második a Peugeot 208-cal, s összetettben megőrizte vezető helyét a Peugeot Kupa mezőnyében, az RC4-ben és a 2WD-ben is. Abszolútban legjobb helyezésük egy nyolcadik hely volt a 14. gyorsaságin, de több kilencedik és tizedik helyet is elértek, végül pedig kilencedik helyen zárták abszolútban az első osztályú rally bajnokság utolsó versenyét.

Czékmány Norbert és Farnadi Ágnes a Zemplén Rally-n verseny közben

Forrás: Beküldött fotó

- Az év utolsó versenyeire is jól felkészültünk, a Zemplén Rallyn egy pontra volt szükségünk az összetett győzelemhez és sikerült ezt begyűjtenünk, első helyen végeztünk a Peugeot Kupában, az RC4-ben és a 2WD-ben is. Az egy pont megszerzése egy 21 pontos versenyen elméletileg könnyűnek tűnik, csak biztos célba érkezés kell hozzá. Nem voltam még ilyen helyzetben és nem is volt egyszerű – mondta Czékmány Norbert.