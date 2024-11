Kis Gábor: – A mostani idény legjobb játékát nyújtva gyűjtöttük be a három pontot. A védekezésünk mellett ezúttal a támadójátékunk is jól működött. Nagy örömömre sok játékosunk szerzett gólt, köztük Papp Pongrác is, aki élete első OB I.-es találatát lőtte, ehhez külön elismerésem.

Jászberényi Gábor: – Ezen a mérkőzésen semmi sem sikerült nekünk. Talán a Debrecen elleni mérkőzést követően elhittük, hogy jó csapat vagyunk, ám most idejében kaptunk egy pofont.

Következik: Eger–FTC, november 27., szerda, 20.00.