GÓL: Tóth L. M. (21.), ill. Tóth Zs. (25.), Nagy D. B. (69.),

JÓK: Tóth L. M., Zvara, Farkas G., ill. Czinanó, Papp, Vitelki B.

KÖVETKEZIK: Eger SE–Füzesabony, november 17., vasárnap, 13.00.

Mester(i) mondatok

SIMON ANTAL: – Szerettük volna megőrizni a hazai veretlenségünket és ehhez közel is álltunk. Nem érdemeltük vereséget. Sajnos két olyan gólt kaptunk, amelyeket nem az ellenfél alakított ki, hanem mi hoztunk össze. Akadtak helyzeteink a gólon kívül is, de most picit idegesebbek voltunk a kapu előtti szituációkban. Ezzel együtt nem volt gond a játékkal, noha kevesen vagyunk és fáradunk, valamint a fordulópontok most nem a javunkra billennek.

VITELKI ZOLTÁN: – Jó periódusban vagyunk és ezt próbáljuk még magasabb szintre emelni. Két jó csapat mérkőzésén inkább mezőnyjáték folyt, ahol voltak az ellenfélnek is lehetőségei és nekünk is. Nagyon fontos volt, hogy ezt a három pontot meg tudtuk szerezni és így lendületen maradtunk.

További eredmények:

Kisvárda II.–Füzesabony 3–1

FC Hatvan–Karcag 0–3

DVTK II.–DEAC 2–1

DVSC II.–Cigánd 1–0

Sényő–Nyíregyháza Sp. II. 1–2

Tiszafüred–Putnok 1–1

SBTC–Mátészalka 3–0

Az Északkeleti csoport állása 1. Karcag 15 10 3 2 33–12 33

2. DEAC 15 10 2 3 19–8 32

3. Tiszaújváros 15 9 3 3 24–14 30

4. Putnok 15 8 2 5 30–14 26

5. Tiszafüred 15 7 5 3 23–21 26

6. Nyíregyháza II. 15 6 4 5 27–22 22

7. DVTK II. 15 6 2 7 19–21 20

8. Eger SE 15 5 5 5 21–24 20

9. Kisvárda II. 15 4 7 4 13–13 19

10. Sényő 15 5 3 7 17–23 18

11. Cigánd 15 4 5 6 20–20 17

12. SBTC 15 4 3 8 14–26 15

13. DVSC II. 15 4 2 9 19–30 14

14. Füzesabony 15 4 2 9 11–22 14

15. FC Hatvan 15 3 5 7 12–20 14

16. Mátészalka 15 2 5 8 10–22 11