Mester(i) mondatok

SIMON ANTAL: – Lehetett érezni, hogy régen nyertünk, görcsösség volt a játékunkban, amit azt hittem, hogy a két gól felold. Kicsit el is kezdtünk játszani, ám 2–0-nál – egy visszatérő hibából – 11-est hoztunk össze. Ezután nagyon parázzsá vált a mérkőzés, beszorítottunk bennünket a Füzesabony, hősiesen kellett védekeznünk, ezzel együtt nem érdemtelenül tartottunk itthon a három pontot.

BOCSI ZOLTÁN: – Nehéz feldolgozni a meg nem adott két gólt, de majd visszanézzük, hogy mi is történt. Megérdemeltünk volna legalább egy pontot, rengeteget tettünk azért, hogy jó eredménnyel távozzunk Egerből. Sajnos azonban most ez van, végezzük tovább a feladatunkat, megyünk tovább.