Három napos díjugató versenyt rendeztek a hétvégén Szilvásváradon. Az INEOS Szilvásvárad Indoors, Egri Zoltán Emlékversenyen több korosztály is nyeregbe ült, s megmérették a fiatal lovakat is. Összesen több mint száz lovas vett részt a viadalon, száznegyven lóval teljesítve a díjugratás különböző szabályok szerinti versenyszámait felvonultatták, a klasszikuson kívül rendeztek ugyanis jokert, stílusversenyt és kétfázisos, vagy fokozatosan nehezedő versenyszámokat is rendeztek.

Ifj. Szabó Gábor és lova nyerte a 6 éves lovak stílusversenyét az INEOS Szilvásvárad Indoors, Egri Zoltán Emlékversenyen

Fotó: Tóth Balázs/Heol.hu

Az INEOS Indoors díjugrató verseny legrangosabb versenyszáma az Egri Zoltán Emlékverseny volt, amelyet 140 centiméteres magasságon rendeztek. Nem volt szükség összevetésre, mert csupán egyetlen páros teljesítette hibátlanul a pályát, Szép Krisztián Vivant Van De Boss nyergében győzött, megelőzte Szuhai Pétert, aki két lovával is fölállhatott a dobogóra.

Az U25-ös korosztály nagydíját Moravszki Domonkos és Corno D’Oro, a gyermek nagydíjat Őzse László Nimród és Falika VA nyerte. A hatéves lovak versenyszámát ifj. Szabó Gábor és Cornet Sky, az ötéves lovakét Szladek Máté és Chaccoboom az amatőrök versenyét Földi Luca és Cestelle nyerte meg.