CSÁKI RÓBERT: – Az első félidőben taktikus játék folyt a pályán, fegyelmezetten játszott mindkét csapat, igazi gólszerzési lehetőség nem adódott egyik csapat előtt sem. Négy-öt alkalommal bekerültünk az ellenfél 16-osán belülre, de az utolsó passzok nem sikerültek, rossz döntéseket hoztunk. A második félidőben rákapcsoltunk, ritmust váltottunk, belementünk egy adok-kapokba. Több ziccerünk adódott, ezekkel nem éltünk, majd az ellenfél lekontrázott minket. A csapat jól reagált erre a szituációra, gólt rúgtunk a kapott gólra. Még akadt utána két-három helyzetünk, ezek kimaradtak, így be kell érnünk a döntetlennel.

ZORAN SZPISLJAK: – Gratulálok mindkét csapatnak, mert egy küzdős, szenvedélyes meccset vívtak. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, erre készültünk. Szervezettek voltunk, stabilak voltunk, kevés olyan helyzetet engedtünk a Cigándnak. A második félidőben egy kicsit felbátorodtunk, közelebb sikerült menni a hazaiak kapujához, be is találtunk, ám az öröm nem tartott sokáig, mert a Cigánd kiegyenlített. Ezen kívül volt mindkét oldalon két-két helyzet, ami alapján ez a mérkőzés lehetett volna több gólos is. Idegenben, Cigánd ellen, az 1–1 pozitív eredmény.

KÖVETKEZIK: FC Hatvan–Karcag, november 10., vasárnap, 13.00.