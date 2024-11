Kinizsi-Toldi vetélkedőt tartott az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatóinak Fekete László és fia, Fekete Miklós az intézmény sport és parasport napján. A lányoknál hatan, a fiúknál tízen jelentkeztek a vetélkedőre, amelyben először egy petrencerudat kellett kitartaniuk minél hosszabb ideig, majd a lányok 15 kilós, a fiúk negyven kilós súlyt emeltek a fejük fölé egy perc alatt minél több alkalommal.

Fekete László és fia, Fekete Miklós az EKKE sport és parasport napján

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

A legjobbak aztán kipróbálhattak erősember versenyszámokat is, azaz- mint utólag kiderült - 80-90 kilogrammos eszközöket, így malomkövet, fatörzset, kőgolyót próbáltak minél magasabbra fölemelni anélkül, hogy megsérülnének. Ehhez tanácsokat kaptak Fekete Miklóstól, sőt, voltak önkéntesek és kijelölt csatlakozók is, akik nem egy eseten meglepetést okoztak Feketééknek. Arra is fény derült, hogy a petrencés rúd tömege csak néhány kiló, az ide elhozott legnagyobbé 3,5 kiló volt, de csak akkor könnyű felemelni, ha azt középen teszi az ember.