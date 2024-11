A füzesabonyiak jól is kezdték az alsóházi párharcot, a 6. percben Hajnal Gergely 9 méteres lövése kipattant a kapusról, ám az érkező Vajda Ákos három méterről a kapu fölé emelte a labdát. Negyedórával később azonban már minden klappolt.

Ambrus Zsombor harcosságának köszönhetően Hajnal Gergely került helyzetbe, aki estében, nyolc méterről, jobbal beletolt a labdába, ami a jobb alsó sarokban kötött ki, 1–0.

A kapott találat felpörgette a debreceni fiatalokat, előbb Patai Dávid, majd Senaga Naoaki veszélyeztett lövéssel, kapufáig mégis a hazaiak jutottak el, mégpedig a 30. percben Vajda Ákos jóvoltából. A 36. percben történt ütközés páros áldozattal járt, ugyanis Hornyák Csaba, illetve Nagy Ákos egyaránt cserére kényszerült. A Loki Grassi Elia személyében egri nevelésű bal oldali védővel változtatott a kezdőcsapatán, míg a hazaiaknál Németh Attila lépett pályára.

Grassi Elia társa sérülése után lépett pályára

Forrás: Bódi Csaba/Heves Megyei Hírlap

A szünetig hátralévő időben még Nagy Milán szólója és Ambrus Zsombor lendületes elfutás utáni lövése jelentett említést érdemlő eseményt.

Ezt történt a szünet után

A második félidőt is a füzesabonyiak nyitották kezdeményezőbben. Az 56. percben Hajnal Gergely szerzett labdát a 16-oson belül, majd egy csel után négy méterről kapu mellé emelt. Az edzők közül előbb a DVSC részéről Máté Péter cserélt hármat, majd Jeney Gyula változtatott ugyancsak három helyen. A módosítások azonban egyik oldalon sem nem hoztak érdemi javulást. A 76. percben Bökönyi Martin, majd a 78. minutumban Lénárt Gábor lövése figyelmeztett arra, hogy a hazaiakra várnak még meleg percek az utolsó negyedórában. Mivel azomban a 90. percben Kristóf Péter négy méterről kihagyta a kihagytatatlant maradt az 1–0, így az újonc házigazda idénybeli negyedik győzelmét aratta.

A mérkőzés jegyzőkönyve Az NB III. Északkeleti csoportjának 14. fordulójában:

FÜZESABONY SC ERŐSS ÚT–DVSC II. 1–0 (1–0)

Füzesabony, 120 néző. V.: Molnár Réka (Pálinkás, Dudás).

FSC: Slakta – Ambrus, Tarnóczi, Orosz, Nagy Á. (Németh A.) – Juhos, Ujvári – Vajda (Berki, 61.), Kaló (Oláh N., 61.), Nagy M. (Kiss Á., 61.). – Hajnal (Jambrich, 83.). Vezetőedző: Jeney Gyula.

DVSC: Engedi – Tercza, Lénárt, Mona, Hornyák (Grassi, 36.) – Patai (Akbari, 59.), Polozsnyi – Senaga (Horváth Z., 59.), Egri, Sipos (Bökönyi, 59.) – Kohut (Kristóf, 72.). Vezetőedző: Máté Péter.

GÓL: Hajnal (22.).

JÓK: Hajnal, Tarnóczi, Németh, Ambrus, ill. Lénárt, Polozsnyi.

KÖVETKEZIK: Kisvárda II.–Füzesabony, november 10., vasárnap, 11.00

Mester(i) mondatok

JENEY GYULA: – A kiesési rangadón nem a szép játék dominált, így volt ez Hatvanban és most is. Ezúttal a Fortuna is mellénk állt, mert a Debrecen a végén egyenlíthetett volna. Azért vagyok mérges, mert 1–0 után lezárhattunk volna a mérkőzést, ezzel együtt örülük, hogy sorban másodszor sikerült győzelmet aratni.

MÁTÉ PÉTER: – Gratulálok a hazaiaknak!