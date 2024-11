A rendkívül közvetlen, mindig mosolygós Hámori Luca is meglepődött, amikor az intézmény tornacsarnokába lépve több mint száz diák foglalt helyet a szőnyegeken. A hallgatóság között Asztalos Hunor, Ádám Attila és Dorkó Laura személyében olyanok is akadtak, akik a sportág növendékeinek számítanak, s örömmel vállaltak szerepet abban, hogy az első magyar női ökölvívó olimpikonnal közössen mutassák be a sportág alapjait a társaknak.

A könnyed testmozgást követően az első, amolyan felvezető kérdések után a diákok is bátran hozakodtak elő a felvetésekkel, Luca pedig bátorító, lelkesítő tanácsokkal látta el a sportolói pályával kacérkodókat.

Asztalos Hunor (balról), Ádám Attila, Hámori Luca és Dorkó Laura az egri közönségtalálkozón

Forrás: Sike Károly/Heves Megyei Hírlap

A szombathelyi születésű 23 éves ökölvívó akkor is készségesen válaszolt, amikor a párizsi olimpián nagy port kavart Iman Helif elleni mérkőzésről faggatták. Mint ismeretes, Hámori Luca a 66 kilogrammos súlycsoport negyeddöntőjében egyhangú pontozással kapott ki az algériai versenyzőtől, aki a férfiakra jellemző XY kromoszómával rendelkezett. Luca ötödik helyen zárt, míg Helif egészen az olimpiai bajnoki címig menetelt.