Az Ippon Shobu Magyar Bajnokság vármegyénkbeli jobb helyezései

II. korcsoport

Koncz Emese UP (EVSI Andornaktálya) formagyakorlat: 2. hely; kihon ippon kumite: 2. hely

IV. korcsoport

Kovács Mirtill UP (EVSI Ostoros) formagyakorlat: 3., küzdelem: 3.

Kovács Kincső UP (EVSI Ostoros) küzdelem: 2.

V. korcsoport

Mező Mátyás UP (EVSI Agria SKE) küzdelem: 1., formagyakorlat: 2.

Méhes Attila UP (EVSI Ostoros) formagyakorlat: 3., küzdelem: 2.

VI. korcsoport

Sára Lili (EVSI Agria SKE) küzdelem: 1.

Vályi Nagy Zsombor (EVSI Bükkalja) formagyakorlat: 1.

Nyikos Viktória (EVSI Agria SKE) küzdelem: 3., formagyakorlat: 4.

Szűcs Regős (EVSI Andornaktálya) formagyakorlat: 4.

VIII. korcsoport

Bartók Luca (EVSI Agria SKE) küzdelem: 2., formagyakorlat: 4.

Burunkai Virág (EVSI Agria SKE) küzdelem: 3.

Varga Máté (EVSI Agria SKE) formagyakorlat: 5.

IX. korcsoport

Gál Tamás (EVSI Ostoros) küzdelem: 3.

Mikola Kincső (EVSI Bükkalja) formagyakorlat: 3.

X. korcsoport

Babka Csenge (EVSI Agria SKE) küzdelem: 1., formagyakorlat: 2.

Láng Éva (EVSI Agria SKE) formagyakorlat: 1.

Simon Richárd (EVSI Maklár), küzdelem: 3.

Lévai Eszter (EVSI Heves): 3.

XI. korcsoport

Láng Éva (EVSI Agria SKE) formagyakorlat: 2.

Babka Csenge (EVSI Agria SKE) küzdelem: 1., formagyakorlat: 3.

Felnőttek

Benke Tibor (EVSI Agria SKE) formagyakorlat: 3., küzdelem: 3.

Bán Viktor (Agria SKE) küzdelem: 2.